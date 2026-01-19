Минприроды взыскивает с мэрии Ставрополя 70 млн рублей за ущерб реке Мамайка

Арбитражный суд Ставропольского края отложил до 17 февраля 2026 года рассмотрение иска министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды региона к администрации Ставрополя. Ведомство требует взыскать 70,28 млн руб. за ущерб, причиненный реке Мамайка. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ставрополя Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В качестве третьих лиц привлечены несколько муниципальных структур, включая комитеты городского хозяйства, финансов и управления имуществом, а также МУП «Водоканал города Ставрополя».

На заседании присутствовали представители истца, ответчика и комитета финансов. Остальные участники процесса не явились. Администрация Промышленного района направила ходатайство о рассмотрении дела без участия своего представителя, выступив против удовлетворения требований.

Река Мамайка протяженностью более 12 км является второй по длине водной артерией Ставрополя. Водоток берет начало в урочище Мамайской лесной дачи на юго-восточном склоне Ставропольской горы и служит левым притоком Мутнянки. Водоток имеет смешанное питание — грунтовое, снеговое и дождевое. В систему Мамайки входят несколько притоков: ручьи родника Корыта, Карабинка, Гремучий, Волчий и Вторая Мамайка. Название водоема происходит от адыгского слова «Мэмэй».

Все стороны поддержали ранее изложенные позиции. Истец настаивает на взыскании ущерба согласно исковому заявлению, ответчик и третьи лица просят отказать в удовлетворении требований.

Суд принял решение об отложении разбирательства для предоставления участниками дополнительных документов и пояснений. Администрации Ставрополя поручено представить документы о затратах на реконструкцию ливневой канализации и обустройство очистных сооружений. Третьим лицам необходимо подготовить письменные отзывы и документы по спорной системе ливневой канализации.

Рассматривается также возможность проведения судебной экспертизы по делу.

Тат Гаспарян