Организаторы марафона «Европа-Азия» заявили о том, что не будут проводить его
Организаторы масштабного марафона «Европа-Азия» заявили, что не будут проводить его в 2027 году. Марафон проходил в Екатеринбурге с 2015 года. «Это решение принимали не мы — так сложились обстоятельства, на которые мы, к сожалению, не можем повлиять. Марафон 2026 года мы считаем самым фееричным за всю историю. Наверное, лучше и не придумать, чтобы поставить точку или многоточие»,— сообщили организаторы в официальной группе в соцсетях.
Однако серия «Европа-Азия» продолжится в следующем году. Уже открылась регистрация на забег «Майская гроза», ночной полумарафон «Серые ночи», трейл «Шигирский идол», ночной забег «Европа-Азия» и Городской зимний полумарафон. Эти забеги будут проходить с апреля по сентябрь.
UPD: Уже после публикации поста от организаторов министерство спорта Свердловской области заявило, что марафон все-таки пройдет.
По данным департамента информационной политики Свердловской области, в международном марафоне «Европа-Азия», который проходил в Екатеринбурге 8-9 августа, приняло участие рекордное количество бегунов — более 10 тыс. человек из 441 города. Посмотреть на мероприятия марафона пришли 21,5 тыс. зрителей.