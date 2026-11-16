Организаторы марафона «Европа-Азия» заявили о том, что не будут проводить его

Организаторы масштабного марафона «Европа-Азия» заявили, что не будут проводить его в 2027 году. Марафон проходил в Екатеринбурге с 2015 года. «Это решение принимали не мы — так сложились обстоятельства, на которые мы, к сожалению, не можем повлиять. Марафон 2026 года мы считаем самым фееричным за всю историю. Наверное, лучше и не придумать, чтобы поставить точку или многоточие»,— сообщили организаторы в официальной группе в соцсетях.