Участие в марафоне «Европа-Азия» на Урале приняли рекордные 10 тыс. человек

В международном марафоне «Европа-Азия», который проходил в Екатеринбурге 8-9 августа, приняло участие рекордное количество бегунов — более 10 тыс. человек из 441 города, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оргкомитет марафона «Европа-Азия» / департамент информполитики Свердловской области Фото: оргкомитет марафона «Европа-Азия» / департамент информполитики Свердловской области

В основных стартах дистанцию 3 км преодолели около 1 тыс. человек, однако самой массовой стала дистанция на 10 км — по ней пробежали порядка 2,8 тыс. атлетов. Еще около 1,6 тыс. спортсменов пробежали полумарафон на 21,1 км. Около 600 участников преодолели полную марафонскую дистанцию — 42,2 км. Кроме того, на мероприятии прошел рок-забег «Жизнь в движении», который собрал более 3,5 тыс. участников, а на детскую дистанцию вышли 600 юных спортсменов.

Посмотреть на мероприятия марафона пришли 21,5 тыс. зрителей. Среди них — музыкальная программа, посвященная 40-летию Свердловского рок-клуба. Вечером первого дня фестиваля выступила группа «Градусы».

За день до начала забегов директор марафона «Европа-Азия» Андрей Уткин рассказал «Ъ-Урал», что заявки на участие подали 9 тыс. человек. По его словам, в прошлом году число гостей из других городов составило 54% и превысило число участников из Екатеринбурга. Ранее эта цифра составляла не больше 24%.

Ирина Пичурина