Киберугрозы затронули 17% бизнес-пользователей Воронежской области — аналитики

За девять месяцев 2026 года попытки заражения вредоносными файлами зафиксировали у 17% корпоративных пользователей в Воронежской области, попытки атак на устройства в организациях из интернета — у 9,9%. Такие данные предоставили «Ъ-Черноземье» в АО «Лаборатория Касперского». Статистика основана на срабатываниях защитных решений самой компании.