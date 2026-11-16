Киберугрозы затронули 17% бизнес-пользователей Воронежской области — аналитики
В январе «Ъ-Черноземье» сообщал о перебоях в работе воронежских интернет-провайдеров из-за DDoS-атак. 14 января под удар попали Freedom, Justlan и Joxnet, а 30 января повторная атака затронула Freedom. В компании предупреждали о возможной некорректной работе сервисов и временном ограничении доступа к ресурсам сети.
При этом организации региона увеличивают расходы на защиту. По данным FinExpertiza, в 2024 году крупные и средние организации Воронежской области потратили на кибербезопасность 631,7 млн руб. — на 25,8% больше, чем годом ранее, писал «Ъ-Черноземье». В исследовании учитывались затраты на средства защиты от вторжений, шифрование, аутентификацию, резервное копирование и другие решения.