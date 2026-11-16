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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Черноземье

Киберугрозы затронули 17% бизнес-пользователей Воронежской области — аналитики

За девять месяцев 2026 года попытки заражения вредоносными файлами зафиксировали у 17% корпоративных пользователей в Воронежской области, попытки атак на устройства в организациях из интернета — у 9,9%. Такие данные предоставили «Ъ-Черноземье» в АО «Лаборатория Касперского». Статистика основана на срабатываниях защитных решений самой компании.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

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Локальные угрозы могут попадать на рабочие компьютеры через съемные носители, в составе установочных программ и другими способами. Показатели отражают попытки заражения устройств, а не число успешных атак или пострадавших предприятий.
В соседней Белгородской области локальные угрозы зафиксировали у 14,1% корпоративных пользователей, попытки заражения из интернета — у 11,3%. Данные по другим регионам Черноземья за этот же период АО «Лаборатория Касперского» не приводит.
Среди всех пользователей защитных решений компании в Воронежской области с локальными угрозами столкнулись 32,4%, с угрозами из интернета — 23,1%. За январь–сентябрь в регионе также заблокировали более 1,6 млн попыток перехода на фишинговые ресурсы — поддельные страницы, с помощью которых злоумышленники пытаются получить данные пользователей.
На Kaspersky CyberSecurity Weekend 2026 в Ташкенте 16 ноября компания также представила результаты опроса о культуре кибербезопасности. Среди 1 006 респондентов из крупных городов России 31% оценили ее уровень в обществе как низкий, 60% — как средний и 9% — как высокий. «Развитие цифровой культуры — совместная задача общества, бизнеса и каждого человека»,— отметила вице-президент по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова.

  • В январе «Ъ-Черноземье» сообщал о перебоях в работе воронежских интернет-провайдеров из-за DDoS-атак. 14 января под удар попали Freedom, Justlan и Joxnet, а 30 января повторная атака затронула Freedom. В компании предупреждали о возможной некорректной работе сервисов и временном ограничении доступа к ресурсам сети.

  • При этом организации региона увеличивают расходы на защиту. По данным FinExpertiza, в 2024 году крупные и средние организации Воронежской области потратили на кибербезопасность 631,7 млн руб. — на 25,8% больше, чем годом ранее, писал «Ъ-Черноземье». В исследовании учитывались затраты на средства защиты от вторжений, шифрование, аутентификацию, резервное копирование и другие решения.

Сергей Калашников