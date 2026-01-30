В Воронеже произошли перебои с проводным интернетом из-за DDoS-атаки

У крупного регионального провайдера проводного интернета в Воронеже Freedom (АО «Информационная компания «Информсвязь-Черноземье"») в пятницу, 30 января, произошли перебои в работе из-за масштабной DDoS-атаки, подтверли «Ъ-Черноземье» в компании.

«В настоящий момент наблюдается DDoS-атака на наши узлы. По этой причине некоторые сервисы могут работать некорректно, а доступ к ресурсам сети может быть временно ограничен. Все необходимые меры уже принимаются. Наши специалисты занимаются устранением последствий атаки. Приносим извинения за доставленные неудобства»,— сообщили в техподдержке Freedom.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», 14 января сразу у трех местных провайдеров происходили перебои из-за DDoS-атаки, предположительно ведущейся с территории Украины. Под ударом тогда, помимо Freedom, были Justlan (АО «Квант-телеком») и Joxnet (ООО «Цифровая связь»).

Сегодня с проблемами, по данным источников «Ъ-Черноземье» на местном телеком-рынке, столкнулся только Freedom. Филиалы федеральных телеком-компаний, как и две недели назад, не фиксировали серьезных перебоев.

DDoS-атака (Distributed Denial of Service) — это кибератака, при которой сервер или сайт перегружают огромным количеством фальшивых запросов с множества устройств (ботнет) одновременно, чтобы сделать его недоступным для обычных пользователей, вызывая «отказ в обслуживании».

