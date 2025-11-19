2,5 млрд рублей потратили в 2024 году на кибербезопасность в регионах Черноземья

В 2024 году крупные и средние организации Черноземья потратили 2,5 млрд руб. на продукты и услуги в сфере кибербезопасности. В среднем расходы на одну организацию составили 998,5 тыс. руб. Такие данные сообщила аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Больше всего в Черноземье потратили на кибербезопасность в Липецкой области — 361,9 тыс. руб. в среднем на одну компанию. Общие расходы по региону составили 817,5 млн руб., снизившись за год на 15,7%.

На втором месте — Белгородская область. Там средний показатель — 178,7 тыс. руб. Всего в регионе потратили 529 млн, расходы снизились на 6,3%.

В Воронежской области средние расходы составили 151,4 тыс., а общие — 631,7 млн руб., при этом увеличившись больше, чем на четверть (25,8%).

В Орловской области организации в среднем расходовали на те же цели 105,9 тыс. руб. Общие траты по региону составили 178,6 млн руб. А по темпам роста расходов на кибербезопасность область входит в первую десятку страны. За год показатель составил 83,2%.

В Тамбовской области в среднем потратили 103,3 тыс. руб., а в целом — 175,4 млн руб. Расходы выросли на треть (33,3%).

Организациям в Курской области кибербезопасность в среднем обошлась в 97,2 тыс. руб., а региону в целом — в 205,4 млн. Траты сократились на 24,5%.

В исследовании учитывались расходы на строгую и биометрическую аутентификацию, брандмауэры, спам-фильтры, средства шифрования, системы обнаружения вторжений, инструменты анализа и контроля защищенности, корпоративный VPN, резервное копирование данных.

Накануне филиал МТС в Воронежской области сообщил о росте кибератак на бизнес.

Юрий Голубь