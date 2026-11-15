Два человека ранены в Белгородской области в результате атак ВСУ
За прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 131 раз. В Белгородском и Валуйском округах пострадали два мирных жителя. Оба находятся на стационарном лечении. Об этом утром 15 ноября рассказал губернатор Александр Шуваев.
В оперативном штабе региона уточнили, что в Белгородском округе мужчина был ранен при атаке FPV-дрона в селе Отрадное. В Валуйском округе по городу Валуйки, селам Борки, Долгое и Казинка нанесены удары 17 беспилотниками, девять из которых сбиты. Мужчина получил ранение в Валуйках.
По данным главы региона, удары за последние сутки были нанесены по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому и Шебекинскому округам. Зафиксировано семь артиллерийских обстрелов и пять сбросов взрывных устройств с БПЛА. Расчетами ПВО и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 166 беспилотников.
Всего минувшей ночью, по информации Минобороны РФ, дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 533 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В Черноземье, помимо Белгородской области, дроны ликвидированы в Воронежской, Курской и Липецкой областях. Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, в регионе уничтожили 28 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
«Ъ-Черноземье» рассказывал, что за предыдущие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 110 раз. В результате целенаправленного удара в Ракитянском округе погибла семья из трех человек — супруги и их 24-летняя дочь. Также в Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали восемь человек.