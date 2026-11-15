Два человека ранены в Белгородской области в результате атак ВСУ

В оперативном штабе региона уточнили, что в Белгородском округе мужчина был ранен при атаке FPV-дрона в селе Отрадное. В Валуйском округе по городу Валуйки, селам Борки, Долгое и Казинка нанесены удары 17 беспилотниками, девять из которых сбиты. Мужчина получил ранение в Валуйках.