Над Кубанью, Крымом и другими регионами РФ сбили более 1,3 тысячи БПЛА
В течение прошедшей ночи над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России ликвидировали более 1,3 тыс. беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Минобороны РФ.
Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи. 1336 украинских беспилотников сбили над территориями Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.
«Ъ-Кубань» писал, что в Северском районе Краснодарского края число пострадавших в результате атаки беспилотников увеличилось до шести человек. Среди них — ребенок. Их доставили в медицинское учреждение. В поселке Ильском произошло возгорание на территории одного из предприятий.