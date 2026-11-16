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Выпуск газеты №211/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

Число пострадавших при атаке БПЛА на Кубани выросло до шести

В Северском районе Краснодарского края число пострадавших в результате атаки беспилотников увеличилось до шести человек. Среди них — ребенок. Об этом сообщил глава района Алексей Чеверев в своих соцсетях.
Ранее «Ъ-Кубань», сообщал о трех пострадавших после падения фрагментов БПЛА на территории частного дома в станице Северской. Их доставили в медицинское учреждение. В поселке Ильском произошло возгорание на территории одного из предприятий.
На местах происшествий работают оперативные и специальные службы.

Авторы

  • Наталья Белоштейн