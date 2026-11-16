Число пострадавших при атаке БПЛА на Кубани выросло до шести
В Северском районе Краснодарского края число пострадавших в результате атаки беспилотников увеличилось до шести человек. Среди них — ребенок. Об этом сообщил глава района Алексей Чеверев в своих соцсетях.
Ранее «Ъ-Кубань», сообщал о трех пострадавших после падения фрагментов БПЛА на территории частного дома в станице Северской. Их доставили в медицинское учреждение. В поселке Ильском произошло возгорание на территории одного из предприятий.
На местах происшествий работают оперативные и специальные службы.