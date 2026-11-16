Мэр пояснила за Парковую

Все, кто вложился в строительство этих домов, не вошли в государственные программы за счет которых возможно оказать помощь гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков. Так как объект строился без разрешения, его нельзя включить в единый реестр проблемных объектов (реестр предусмотрен для тех домов, которые возводились с разрешениями на строительство, но в силу различных обстоятельств достроены не были). Соответственно восстановить права участников строительства ЖК на Парковой за счет мер господдержки невозможно. Правовых оснований для выплаты денежных компенсаций, или предоставления жилья у властей нет, отметила мэр.