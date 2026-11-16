Мэр пояснила за Парковую
Власти Анапы продолжают поиск инвесторов для расчета с обманутыми дольщиками снесенного ЖК
Мэр Анапы Светлана Маслова рассказала, как решается проблема горожан, ставших жертвами недобросовестного застройщика ЖК на Парковой улице, который был снесенного как самострой. В связи с тем, что проект реализовывался полностью незаконно, простых путей для восстановления прав анапчан нет. Тем не менее местные власти продолжают работу по подбору вариантов решения проблемы. В рамках нее уже найдены два инвестора, которые сейчас ведут выплаты пострадавшим.
Глава Анапы Светлана Маслова через свои соцсети рассказала горожанам, пострадавшим от действий недобросовестного девелопера жилого комплекса на ул. Парковая, 60в, на какой стадии сейчас находится работа по восстановлению их прав. Как отметила мэр, обращению по поводу этого объекта довольно часто поступают к ней через личные соцсети.
Она отметила, что этот ЖК возводился без разрешения на строительство, деньги граждан застройщик привлекал в нарушение закона, за что и был привлечен к уголовной ответственности. Сам же объект решением Анапского горсуда был признан самовольной постройкой и в итоге был снесен.
ЖК на Парковой в Анапе, состоящий из трех многоквартирных домов, компания «Еврострой» начала возводить в 2006 году, однако из-за отсутствия разрешительных документов стройка была остановлена спустя четыре года. В 2023 году Анапский горсуд признал ЖК самостроем. Доводы пайщиков о том, что объекты необходимо сохранить, так как ранее Анапский суд признал за ними права собственности на долю объекта незавершенного строительства, суд отклонил. Эти обстоятельства, посчитал суд, не исключают «признаки самовольно возведенных строений».
В 2024 году по решению Анапского горсуда недострои (два, восемь и девять этажей) были снесены. Единственный учредитель и директор ООО «Еврострой» Пшимаф Бжецев в феврале 2013 года был осужден по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). В 2016 году он погиб в результате ДТП.
Все, кто вложился в строительство этих домов, не вошли в государственные программы за счет которых возможно оказать помощь гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков. Так как объект строился без разрешения, его нельзя включить в единый реестр проблемных объектов (реестр предусмотрен для тех домов, которые возводились с разрешениями на строительство, но в силу различных обстоятельств достроены не были). Соответственно восстановить права участников строительства ЖК на Парковой за счет мер господдержки невозможно. Правовых оснований для выплаты денежных компенсаций, или предоставления жилья у властей нет, отметила мэр.
«Вместе с тем, администрация принимает меры по поиску инвесторов, готовых за свой счет оказать содействие в разрешении ситуации. На сегодняшний день инвесторами восстановлены права 39 граждан, пострадавших от действий застройщика. Инвесторы помогают гражданам инициативно, исходя из своих финансовых возможностей. Одним из инвесторов предоставлены квартиры и выплачены денежные средства части граждан. Сейчас на исполнении у другого инвестора есть заявления граждан, согласившихся на выплату денежных средств в размере 90% от вложенной суммы. В силу финансовых обстоятельств он приостановил выплату, но от обязательств не отказался»,— заявила Светлана Маслова.
Также она добавила, что в администрации Анапы создана рабочая группа по оказанию содействия по защите прав пострадавших вследствие неисполнения застройщиками обязательств по строительству многоквартирных жилых домов в городе.
«Работа по подбору вариантов решения проблем граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков будет продолжена»,— добавила Светлана Маслова.