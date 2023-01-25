Снести нельзя достроить

Кассационная инстанция оставила в силе решение городского суда Анапы о сносе трех многоквартирных домов. Объекты начала возводить компания «Еврострой» в 2006 году, однако из-за отсутствия разрешительных документов стройка была остановлена спустя четыре года. Мэрия Анапы выступила истцом в деле о демонтаже зданий в 2021 году, предъявив суду экспертные заключения о невозможности завершить строительство. Пайщики намерены обжаловать это решение. Эксперты полагают, что в Верховном суде РФ у пострадавших почти нет шансов на изменение ситуации.



Долгострои 13 лет стояли без кровли и консервации, поэтому эксперты считают, что здания не подлежат достройке

Фото: соцсети

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре оставил без изменения решение городского суда Анапы о сносе трех многоквартирных домов по улице Парковая, 60. Речь идет о недостроенных домах (два, восемь и девять этажей), которые начало строить ООО «Еврострой» еще в 2006 году. Анапский городской суд постановил демонтировать долгострои в феврале 2022 года, инициатором иска стала мэрия курорта.

Суд в Анапе установил, что спорные строения являются самовольными постройками, поскольку возведены на земельном участке «с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил». Строительство велось, как следует из решения суда, без получения согласований и разрешений, поэтому объекты «создают угрозу жизни и здоровью граждан».

Единственный учредитель и директор ООО «Еврострой» Пшимаф Бжецев в феврале 2013 года был осужден по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). По решению суда, виновному тогда назначили два года домашнего ареста. В 2016 году Пшимаф Бжецев погиб в результате ДТП.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Еврострой» зарегистрировано в 2004 году в Анапе. Основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал - 13 млн руб., финансовые данные не опубликованы. Компания прекратила деятельность в 2020 году из-за недостоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ.

Из приговора Анапского городского суда следует, что с 2006 по 2010 годы осужденный привлекал денежные средства пайщиков для строительства квартир. Застройщик приступил к возведению многоэтажных домов без разрешения на строительство, не получив технические условия на газификацию, водоснабжение и энергоснабжение. Стройка была заморожена в 2010 году.

Согласно техническим заключениям, которые были проведены в 2019 году по поручению департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края, завершить строительство жилых домов невозможно, так как «объекты несут угрозу жизни и здоровью граждан». В недостроенных домах выявили следующие нарушения: класс бетона не соответствуют норме, арматура не имеет защитного слоя, местами имеются ржавчины. Специалисты отмечают, что свойства бетона, на протяжении десяти лет могли измениться, так как не имеется ни кровли, ни консервации объектов. Кроме того, при строительстве несущих перегородок зданий использовались части камней, что является существенным нарушением строительных норм. Эксперты пришли к выводу, что восстановить и завершить строительство объектов, не нарушив конструкции зданий, невозможно.

Суд признал строения самовольными постройками и удовлетворил требования мэрии Анапы о сносе зданий.

Доводы пайщиков о том, что объекты необходимо сохранить, так как ранее Анапский суд признал за ними права собственности на долю объекта незавершенного строительства, суд отклонил. Эти обстоятельства, как посчитал суд, не исключают «признаки самовольно возведенных строений».

На основании решений суда 39 пайщиков имеют права собственности в спорных недостроенных домах. Всего же более 100 семей вложили средства в покупку квартир в этих домах. В суде владельцы квартир заявили о том, что на момент начала строительства домов проектная документация была согласована с администрацией.

«Выводы экспертов, которые были представлены в суде первой инстанции, основаны на Правила землепользования и застройки 2013 года, хотя объекты были построены до введения в действия этих ПЗЗ. Однако судья отказался приобщить к делу новое экспертное заключение. Решение кассационного суда мы намерены обжаловать в Верховном суде», — рассказал один из пайщиков ЖСК Марлен Азмиев.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Василий Малинин считает, что в Верховном суде РФ участники строительства не смогут доказать необходимость проведения новых стройэкспертиз. Верховный суд при рассмотрении кассационной жалобы не вправе заниматься установлением фактических обстоятельств дела, которые уже были установлены нижестоящими судами, отметил юрист.

«Шансы пайщиков на отмену судебных актов невелики. Верховный суд может принять решение об отмене судебных актов нижестоящих судов, исключительно в случае наличия существенных нарушений норм материального и процессуального права. Между тем, основной довод пайщиков сводится к тому, что с их точки зрения суду следовало назначить повторную экспертизу», — комментирует Василий Малинин.

По словам адвоката Александра Валявского, в стране в то время массово строились многоквартирные дома без соответствующего разрешения по схеме ЖСК. Застройщиком создавались жилищно-строительные кооперативы и квартиры продавали по договорам участия в ЖСК. После завершения строительства, дома вводились в эксплуатацию по решению суда. В какой-то момент судебная практика изменилась, это привело к массовому банкротству застройщиков.

«Под видом защиты прав пайщиков правоохранительные органы в отношении застройщиков стали возбуждать уголовные дела. Участники строительства, надеясь на поддержку государства, выступали в таких делах потерпевшими. На деле получилось так, что застройщиков осуждали к длительным срокам лишения свободы, а дома сносили по решению суда. Именно в такую безвыходную ситуацию и попали пайщики ЖСК “Еврострой”», — считает господин Валявский.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram