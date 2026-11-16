Три человека пострадали в Северском районе из-за падения обломков БПЛА
В Северском районе из-за падения фрагментов беспилотников пострадали три человека. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Части беспилотного летательного аппарата упали в станице Северской на территории частного дома. Среди пострадавших жителей есть один несовершеннолетний. Сейчас граждан доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
В поселке Ильском в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории одного из предприятий. Во всех случаях на местах происшествий находятся оперативные и специальные службы.
Ранее сообщалось, что в связи с сохранением угрозы применения беспилотных летательных аппаратов на территории Краснодара жителям рекомендуют оставить детей в безопасном месте до отмены сигнала.