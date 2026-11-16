Жителям Краснодара рекомендуют оставить детей дома из-за угрозы атаки БПЛА
В связи с сохранением угрозы применения беспилотных летательных аппаратов на территории Краснодара жителям рекомендуют оставить детей в безопасном месте до отмены сигнала. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Утром 16 ноября образовательные учреждения Краснодара продолжают работать и готовы принять детей. Их встретят и отведут в безопасное место. В каждом социальном объекте краевого центра сотрудники действуют согласно утвержденным алгоритмам. Информацию о происходящем и дальнейших действиях направят в родительские чаты.
В мэрии отмечают, что при решении оставить ребенка дома об этом необходимо сообщить классному руководителю или воспитателю. Если родитель решит забрать ребенка из детского сада или школы, это возможно с оформлением соответствующего заявления.