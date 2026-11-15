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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Ярославль

В Ярославской области сбили пять беспилотников

В Ярославской области средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали пять беспилотников. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил в своем канале в MAX.

Егор Снетков / Коммерсантъ

В Ярославле сняли перекрытие на пересечении Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги. Движение на выезде из города в сторону Москвы восстановлено. Сигнал «Беспилотная опасность» продолжает действовать.
Губернатор призвал при обнаружении обломков БПЛА не приближаться к ним и не пользоваться телефоном рядом с ними. Сообщить о находке по номеру 112 нужно с безопасного расстояния.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что беспилотная опасность была объявлена в регионе в 0:47 16 ноября, позднее Росавиация закрыла для полетов аэропорт Ярославля.

Авторы

  • Антон Голицын