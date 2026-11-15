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Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Ярославль

В Ярославской области объявили беспилотную опасность

В Ярославской области объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие. Тем, кто находится на улице, рекомендовано покинуть открытые участки и укрыться в ближайших зданиях. В помещениях следует зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон и находиться в комнатах со сплошными стенами.
По словам губернатора, учреждения региона продолжают работать в штатном режиме. Подразделения Минобороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Жителям рекомендовано дождаться отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

Авторы

  • Виктория Самко