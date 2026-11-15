В Ярославской области объявили беспилотную опасность
В Ярославской области объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие. Тем, кто находится на улице, рекомендовано покинуть открытые участки и укрыться в ближайших зданиях. В помещениях следует зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон и находиться в комнатах со сплошными стенами.
По словам губернатора, учреждения региона продолжают работать в штатном режиме. Подразделения Минобороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Жителям рекомендовано дождаться отбоя сигнала «Беспилотная опасность».