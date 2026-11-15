В Ярославской области объявили беспилотную опасность

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие. Тем, кто находится на улице, рекомендовано покинуть открытые участки и укрыться в ближайших зданиях. В помещениях следует зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон и находиться в комнатах со сплошными стенами.