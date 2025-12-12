Сергей Шойгу нашел в Лаосе много работы

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во главе межведомственной делегации посетил Лаос. Помимо развития двустороннего сотрудничества — прежде всего в сфере безопасности — в центре внимания консультаций была обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Москву, как следует из заявлений Сергея Шойгу, беспокоит происходящая с подачи США милитаризация ряда государств региона и риски появления здесь «восточного НАТО». Корреспондента “Ъ” Елену Черненко помимо этого волновала судьба двух слонов, которых президент Лаоса Тхонглун Сисулит в ходе июльской встречи с президентом РФ Владимиром Путиным обещал подарить России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу (слева) и президент Лаоса Тхонглун Сисулит

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу (слева) и президент Лаоса Тхонглун Сисулит

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сергей Шойгу прибыл в Лаос из Вьетнама, где у него накануне состоялись встречи с руководством страны и силовиками (см. “Ъ” от 11 декабря). Сопровождавшая его делегация была внушительной: представители аппарата Совбеза РФ, Минобороны, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, МВД, Росгвардии, Минюста, Росфинмониторинга, «Росатома», ЦБ РФ и других структур. По профилю участников в целом было понятно, какие вопросы будут обсуждаться: ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество, взаимодействие между правоохранительными органами, развитие проектов в экономике и энергетике, в том числе атомной. Среди ключевых встреч: переговоры с президентом Лаоса, генсеком ЦК Народно-революционной партии Тхонглуном Сисулитом, премьером Сонсаем Сипхандоном, министром общественной безопасности Вилаем Лакхамфонгом и председателем Комитета по обороне и безопасности ЦК Народно-революционной партии Тянсамоном Тяннялатом.

Как ранее во Вьетнаме, в Лаосе Сергей Шойгу уделил большое внимание ситуации с безопасностью в АТР, которому, как следует из его заявлений, угрожают происходящая с подачи США милитаризация (секретарь СБ РФ в этом плане выделил Японию, Филиппины и конфликт вокруг Тайваня) и появление здесь прообразов «восточного НАТО» (в виде таких объединений, как AUKUS и QUAD). Россию, по словам Сергея Шойгу, развитие событий по этому сценарию не может устраивать. В Москве убеждены, что опорой архитектуры безопасности в регионе должна быть АСЕАН — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сергей Шойгу (в центре) на церемонии возложения венка к Мемориалу павшим героям Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Сергей Шойгу на церемонии Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Сергей Шойгу (в центре) на церемонии возложения венка к Мемориалу павшим героям Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Сергей Шойгу на церемонии Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото

Лаос — участник АСЕАН и одна из наиболее дружественных России стран региона. Как и в случае с Вьетнамом, отношения между РФ и Лаосом во многом основываются на общей исторической памяти: в середине и второй половине прошлого века СССР активно помогал будущей Лаосской Народно-Демократической Республике противостоять французским колонизаторам и американским интервентам, и во Вьентьяне это помнят.

Содействовал Советский Союз, а затем и Россия развитию Лаоса — одной из беднейших стран Юго-Восточной Азии — и в последующие десятилетия, среди прочего укрепляя его армию.

Вооруженные силы страны на две трети укомплектованы вооружениями и техникой советского и российского производства, а значительная часть местного политического и военного руководства училась в советских/российских вузах. В частности, президент страны Тхонглун Сисулит, которому Сергей Шойгу в пятницу, 12 декабря, вручил орден Александра Невского,— выпускник филологического факультета Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена и аспирантуры Академии общественных наук при ЦК КПСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сергей Шойгу награждает орденом Александра Невского президента Лаоса Тхонглуни Сисулита Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Сергей Шойгу (справа) и Тхонглун Сисулит Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Церемония награждения президента Лаоса Тхонглуни Сисулита орденом Александра Невского Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Сергей Шойгу награждает орденом Александра Невского президента Лаоса Тхонглуни Сисулита Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Сергей Шойгу (справа) и Тхонглун Сисулит Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Церемония награждения президента Лаоса Тхонглуни Сисулита орденом Александра Невского Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото

В мае президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации соглашения между правительствами РФ и Лаоса о военном сотрудничестве. Договоренности предполагают среди прочего обмен опытом в вопросах обучения и подготовки военных кадров, реформирования вооруженных сил, инженерного обеспечения войск, разминирования взрывных устройств. На этом фоне военное и военно-техническое сотрудничество было одной из ключевых бесед Сергея Шойгу с его лаосскими коллегами. «Здесь большой пласт работы»,— сказал он на пресс-конференции, не вдаваясь в подробности.

При этом в ходе поездки журналисты смогли вживую увидеть, какую военно-техническую помощь Россия сегодня оказывает Лаосу.

Делегация под эгидой Совбеза посетила Завод российско-лаосской дружбы по ремонту военной инженерной техники российского (советского) производства. Российские специалисты вместе со своими лаосскими коллегами ремонтируют и обслуживают на этом предприятии технику для понтонно-мостовых парков.

О еще одном примере практической помощи Лаосу со стороны России Сергей Шойгу напомнил в ходе встречи с министром общественной безопасности Вилаем Лакхамфонгом. «Продолжаем важную гуманитарную миссию по разминированию лаосской территории. В ноябре стартовал уже восьмой ее этап»,— уточнил он. За предыдущие семь этапов специалисты Международного противоминного центра Минобороны РФ расчистили около 210 га территории, обезвредив почти 4 тыс. взрывоопасных предметов, оставшихся после американских бомбардировок в ходе войны во Вьетнаме в 1960–1970-х годах.

Господин Шойгу поблагодарил своего лаосского визави Вилая Лакхамфонга за «неизменное проявление Лаосом солидарности с Россией по принципиальным международным вопросам». «Вы демонстрируете взвешенную и рациональную позицию в отношении украинского кризиса, понимание коренных причин СВО»,— заявил он. По словам секретаря Совбеза РФ, особое значение для России имеет «поистине братская помощь Лаоса в реабилитации раненых российских бойцов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сергей Шойгу (в центре) в аэропорту Ваттай во Вьентьяне Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Сотрудники службы безопасности с оружием в кузове автомобиля Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Сергей Шойгу (в центре) в аэропорту Ваттай во Вьентьяне Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Сотрудники службы безопасности с оружием в кузове автомобиля Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото

В целом же, по его словам, Россия и Лаос выступают на международных площадках, в частности в ООН, «не просто как друзья, как партнеры и стратегические союзники».

А еще Лаос называют «страной миллионов слонов», и с недавнего времени эта характеристика имеет прямое отношение к российско-лаосским отношениям. В июле Тхонглун Сисулит в ходе встречи с Владимиром Путиным в Москве пообещал по случаю 65-летия установления дипломатических отношений между двумя странами подарить России двух слонов. Российский президент тогда пошутил, что они «в хозяйстве пригодятся», а в рунете лаосского президента по аналогии с расхожим мемом прозвали «нашим слоном». Пока, правда, настоящие лаосские слоны до России не доехали, но по уважительной причине — откармливаются и ждут ветпаспортов.