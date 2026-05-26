QUAD и сейчас живее всех живых

Главы МИДов Австралии, Индии, Японии и США встретились 26 мая в Нью-Дели в попытке вдохнуть новую жизнь в формат QUAD — «четверку» по безопасности, созданную для сдерживания Китая и более тесной кооперации в Индо-Тихоокеанском регионе. В последний год объединение бездействовало — во многом из-за разногласий между президентом США Дональдом Трампом и премьером Индии Нарендрой Моди по поводу американских тарифов на индийские товары и ряда других вопросов. Для активизации двусторонних американо-индийских отношений и перезагрузки четырехстороннего сотрудничества в рамках QUAD в Индии с четырехдневным визитом побывал госсекретарь США Марко Рубио. Но договориться о проведении в этом году лидерского саммита QUAD (а это было бы главным знаком единения) он, судя по всему, так и не смог.

Фото: Julia Demaree Nikhinson / Pool / Reuters Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг, министр иностранных дел Индии С. Джайшанкар, министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги и госсекретарь США Марко Рубио

Пик активности QUAD — неформального объединения США, Японии, Австралии и Индии, посвященного изначально строго вопросам безопасности,— пришелся на начало 2020-х годов. В 2021 году, например, во многом по инициативе Штатов четыре страны впервые провели встречу объединения на уровне лидеров (инаугурационная встреча лидеров «четверки» состоялась в марте 2021 года в виртуальном формате, за этим в том же году последовала и первая очная встреча в Вашингтоне). Но с некоторых пор «четверка» практически бездействовала: министры иностранных дел QUAD, к примеру, не встречались с сентября 2024 года.

Нынешняя встреча в Нью-Дели 26 мая, в которой приняли участие главы дипломатических ведомств этих стран — Пенни Вонг от Австралии, Субраманьям Джайшанкар от Индии, Тосимицу Мотеги от Японии и госсекретарь США Марко Рубио,— должна была в первую очередь продемонстрировать, что хоронить формат пока преждевременно.

В Нью-Дели министры четырех стран решили сосредоточиться на морской безопасности, цепочках поставок, критически важных технологиях и координации в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщило Министерство иностранных дел Индии накануне встречи.

«Мы не хотим, чтобы QUAD был просто рутинной встречей стран-единомышленниц. Мы хотим, чтобы он стал форумом, на котором мы продолжаем сотрудничать по различным вопросам»,— отметил, в свою очередь, американский дипломат в интервью индийским СМИ.

Изначально QUAD обсуждал исключительно вопросы безопасности (в откровенно антикитайском ключе) в ее традиционном понимании, однако со временем вышел за эти рамки. Внутри «четверки» заговорили о необходимости диверсификации поставок критически важных минералов, что в последние месяцы оказалось особенно актуально для Японии: на фоне громкого дипломатического скандала Пекин прекратил поставки Токио ряда материалов, используемых в аэрокосмической, оборонной отраслях и производстве микросхем.

Важное место в дискуссиях в рамках «четверки» в силу нынешней геополитической конъюнктуры заняло обсуждение ситуации вокруг Ирана и возобновления работы Ормузского пролива, блокировка которого пошатнула энергетические рынки стран—участниц QUAD.

В итоге министры подписали соглашения, касающиеся двух этих тем — критически важных полезных ископаемых и энергетической безопасности.

Министры договорились о совместном строительстве порта на Фиджи. Это их первый совместный инфраструктурный проект, который, по словам Рубио, станет «практической демонстрацией нашей коллективной способности создавать высококачественную и устойчивую инфраструктуру».

Преследуя идеологическую цель продемонстрировать, что, несмотря на долгое отсутствие встреч лидеров «четверки», формат QUAD жив, министры ставили перед собой задачу проработки такой встречи в верхах. Как дал понять Марко Рубио, который прибыл в Индию с четырехдневным визитом еще 23 мая (во многом для укрепления еще и отношений с Нью-Дели), дипломаты будут работать над организацией встречи лидеров в конце текущего года.

Провести лидерскую встречу Индия безуспешно пыталась с того самого момента, как стала председателем QUAD в начале 2024 года. Тогда Нарендра Моди задумал собрать лидеров США, Австралии и Японии у себя на следующий день после празднования Дня республики — его Индия отмечает 26 января. Но возникла сложность, связанная с тем, что в этот день Австралия тоже отмечает свой национальный праздник.

Окончательно планы проведения саммита в конце января в Нью-Дели были сорваны из-за отказа тогдашнего главы Белого дома Джо Байдена приехать в Индию на День республики. Позднее Байден, покидающий пост президента США, настоял на проведении встречи с коллегами из Австралии, Японии и Индии в сентябре 2024 года на территории США — в своем родном городе Уилмингтоне, хотя Индия продолжала председательствовать в QUAD, что, к слову, делает и по сей день.

В 2025 году «четверке» снова было не до саммита — как по причине новой вспышки конфликта между Индией и Пакистаном, так и на фоне растущей напряженности в отношениях Нарендры Моди с администрацией Трампа из-за торговых тарифов и ряда других спорных моментов.

В 2026 году напряженность между лидерами США и Индии наконец спала. «Индия может рассчитывать на меня на 100%»,— отметил на минувших выходных Дональд Трамп, добавив, что он любит индийского премьер-министра. Тем не менее этого, судя по всему, оказалось недостаточно, чтобы организовать саммит «четверки», несмотря на заявления Марко Рубио о том, что такая встреча готовится.

Как стало известно индийскому изданию ThePrint, Индия вряд ли примет у себя запланированную на конец этого года встречу лидеров стран «четверки», передав вскоре эстафету председательства в объединении Австралии.

Причиной источники в правительстве и дипломатических кругах назвали растущие трудности в согласовании планов лидеров всех четырех стран-участниц на фоне постоянно меняющихся внутриполитических графиков и глобальных событий. А потому в дальнейшем ежегодный саммит лидеров QUAD будут, скорее всего, привязывать к крупным многосторонним встречам, а не пытаться собрать лидеров «четверки» в одном месте на самостоятельное ежегодное мероприятие.

Наталия Портякова