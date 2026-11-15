В Ульяновской области критическую ситуацию с мусором хотят ликвидировать за три недели

В беседе с «Ъ-Волга» представитель «Горкомхоза» Дмитрий Насонов заявил, что работа начата, но возникают трудности. Они связаны с тем, что контейнеры, которые использовались в зоне №2, не подходят технологически к мусоровозам их компании, и требуется срочная их замена на евроконтейнеры, на что потребуется время. Пока же, по его словам, самая сложная ситуация с вывозом ТКО будет наблюдаться в Железнодорожном районе Ульяновска (где МКД с мусоропроводами), и придется предпринимать временные меры. Трудности, по мнению Дмитрия Насонова, «могут длиться до трех недель, после чего компания обещает войти в нормальный режим».