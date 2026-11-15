В Ульяновской области критическую ситуацию с мусором хотят ликвидировать за три недели
Компания «Горкомхоз» в воскресенье, 15 ноября, приступила к вывозу мусора из зоны №2 террсхемы по обращению с отходами Ульяновской области, которая до этого момента была зоной ответственности теперь уже бывшего регоператора — ООО «Контракт плюс». Накануне губернатор региона Алексей Русских назвал ситуацию с невывозом мусора в этой зоне «критической». О том, что работы начаты, но проблема еще не решена, в воскресенье сказал «Ъ-Волга» советник губернатора Ульяновской области по вопросам экологии Лев Левитас.
Проблема с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) в этой зоне возникла в пятницу. Бывший регоператор зоны №2 «Контракт плюс», продолжавший выполнять работы по вывозу ТКО до определения нового регоператора, известил в пятницу органы власти города и региона о том, что из-за действий силовиков, заблокировавших счета компании, а также изъявших документацию и путевые листы и даже карты на бензин в компании «Универсал» (вывозит ТКО), мусоровозы более не могут выйти на линию, и в зоне возникла угроза мусорного коллапса.
Критической ситуации в субботу было посвящено срочное заседание оперштаба при губернаторе, где полномочия по вывозу ТКО согласилась взять на себя компания «Горкомхоз» (регоператор зоны №1).
Угроза, отмечалось на оперштабе, касалась входящих во вторую зону территорий: Железнодорожного и части Засвияжского районов Ульяновска, а также города Новоульяновска, Сенгилеевского, Тереньгульского и части Ульяновского районов.
Как уже сообщал «Ъ-Волга», проблема с обращением с отходами в этой зоне начала формироваться в октябре 2025 года, когда региональное минимущества без объяснения причин через суд лишило регоператора «Контракт плюс» аренды участка под полигоном ТКО (полигон был самым большим в регионе и мог принимать отходы до 2044 года). В марте этого года решение вступило в силу. Компания потеряла статус регоператора, но во избежание коллапса продолжила вывоз ТКО до определения нового регоператора. В августе этого года владельцу и директору «Контракта плюс» Андрею Полежаеву и бывшему соучредителю компании Олегу Полетаеву следователи УМВД предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в неправомерном обороте средств платежей организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК РФ).
А минувшую пятницу были задержаны директор компании «Универсал» (вывозила ТКО по договорам с «Контрактом плюс») Андрей Маняков и совладелец компании, бывший совладелец «Контракта плюс» Сергей Курков. Им предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В пятницу из-за действий силовиков мусоровозы «Универсала» уже не вышли на линию.
На оперштабе вице-премьер облправительства Руслан Хайрудинов доложил губернатору, что «Горкомхоз» немедленно приступит к вывозу мусора, однако есть ряд технических проблем, и, «несмотря на предпринятые меры, могут возникнуть временные трудности с вывозом ТКО».
В беседе с «Ъ-Волга» представитель «Горкомхоза» Дмитрий Насонов заявил, что работа начата, но возникают трудности. Они связаны с тем, что контейнеры, которые использовались в зоне №2, не подходят технологически к мусоровозам их компании, и требуется срочная их замена на евроконтейнеры, на что потребуется время. Пока же, по его словам, самая сложная ситуация с вывозом ТКО будет наблюдаться в Железнодорожном районе Ульяновска (где МКД с мусоропроводами), и придется предпринимать временные меры. Трудности, по мнению Дмитрия Насонова, «могут длиться до трех недель, после чего компания обещает войти в нормальный режим».
Лев Левитас сказал «Ъ», что, по его мнению, мусорный кризис возник не в пятницу, он был заложен больше года назад, «когда начались проблемы и косяки у “Контракта плюс”». «Уже тогда эксперты предупреждали органы власти об угрозе мусорного коллапса, но некоторые ответственные чиновники, ныне уже уволенные, не реагировали», — сказал эколог.