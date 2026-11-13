«Контракт» потерял контакт с мусором

Как сообщал «Ъ-Волга», в октябре 2025 года региональное минимущества через суд лишило компанию «Контракт плюс» аренды участка под полигоном, хотя полигон был самым большим в регионе. Вследствие этого компания потеряла возможность исполнять обязанности регоператора второй зоны, но продолжила деятельность по вывозу ТКО во избежание коллапса, до определения нового регоператора. В августе этого года сотрудниками УМВД был задержан владелец и директор «Контракта плюс» Андрей Полежаев. Ему и бывшему соучредителю компании Олегу Полетаеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) и в неправомерном обороте средств платежей организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Следствие полагает, что в период с 2021 года по 2026 год обвиняемые отправляли в региональное агентство по тарифам отчеты с завышенными данными затрат и незаконно получили около 300 млн руб. Обвиняемые вину не признают. 11 ноября следствие также возбудило уголовное дело в отношении руководства и основателей «Универсала» по факту мошенничества в особо крупном размере в период с 2019 по 2021 год. Как поясняют собеседники, следствие считает, что директор «Универсала» Андрей Маняков и совладелец компании Сергей Курков мошенническим путем получали от потребителей услуги вывоза ТКО излишние средства «и затем деньги, похищенные у населения, отмывали через договоры по транспортировке отходов».