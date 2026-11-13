«Контракт» потерял контакт с мусором
В Ульяновске задержан бывший совладелец крупной свалки ТКО
В Ульяновске сотрудниками следственных органов полиции при содействии регионального УФСБ задержан известный в регионе предприниматель Сергей Курков. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере в сфере обращения с ТКО через компанию «Универсал». В 2023 году Сергей Курков уже был осужден на четыре года лишения свободы в колонии строгого режима за дачу взятки региональному министру здравоохранения. В феврале этого года он вышел из колонии по УДО.
Как стало известно «Ъ-Волга» от источника в УМВД РФ по Ульяновской области, в четверг, 12 ноября, в Ульяновске был задержан известный в регионе предприниматель Сергей Курков. По информации собеседника, господина Куркова подозревают в мошенничестве в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Предполагается, что в субботу ему будет избрана мера пресечения.
Сергей Курков стал заниматься бизнесом с 1991 года, создав малое предприятие «Универсал». Сегодня он является совладельцем ряда компаний в сферах здравоохранения, строительства, недвижимости и обращения с ТКО. Среди них ООО «Альянс-клиник» (деятельность больничных организаций), ООО «Альянс Мединвест». До июля 2024 года он также был совладельцем ООО «Контракт плюс» (деятельность в сфере обращения ТКО, регоператор второй зоны террсхемы обращения с отходами Ульяновской области).
В полиции комментировать возбуждение уголовного дела и задержание предпринимателя отказались. Источники «Ъ-Волга» в силовых структурах пояснили, что расследование связано с деятельностью компаний ООО «Контракт плюс» и ООО «Универсал» (сбор и транспортировка отходов), 50% которого принадлежит Сергею Куркову, вторая половина — бывшему соучредителю «Контракт плюс» Олегу Полетаеву. «Универсал» по договорам с «Контракт плюс» занимается вывозом ТКО от потребителей услуги до полигона регоператора.
Как сообщал «Ъ-Волга», в октябре 2025 года региональное минимущества через суд лишило компанию «Контракт плюс» аренды участка под полигоном, хотя полигон был самым большим в регионе. Вследствие этого компания потеряла возможность исполнять обязанности регоператора второй зоны, но продолжила деятельность по вывозу ТКО во избежание коллапса, до определения нового регоператора. В августе этого года сотрудниками УМВД был задержан владелец и директор «Контракта плюс» Андрей Полежаев. Ему и бывшему соучредителю компании Олегу Полетаеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) и в неправомерном обороте средств платежей организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Следствие полагает, что в период с 2021 года по 2026 год обвиняемые отправляли в региональное агентство по тарифам отчеты с завышенными данными затрат и незаконно получили около 300 млн руб. Обвиняемые вину не признают. 11 ноября следствие также возбудило уголовное дело в отношении руководства и основателей «Универсала» по факту мошенничества в особо крупном размере в период с 2019 по 2021 год. Как поясняют собеседники, следствие считает, что директор «Универсала» Андрей Маняков и совладелец компании Сергей Курков мошенническим путем получали от потребителей услуги вывоза ТКО излишние средства «и затем деньги, похищенные у населения, отмывали через договоры по транспортировке отходов».
В «Контракт плюс» «Ъ-Волга» пояснили, что «все работы, платежи и перечисления делались официально и на законных основаниях, на все имеются документы».
По мнению источников «Ъ-Волга» в полиции, вполне возможно, два уголовных дела (по «Универсалу» и «Контракту плюс») будут объединены.
В пятницу стало известно, что в этот день мусоровозы «Универсала» не вышли на линию из-за того, что у компании арестованы счета, изъяты документы, даже путевые листы. Как сообщили «Ъ-Волга» собеседники, знакомые с ситуацией, компании «Универсал» и «Контракт плюс» уже предупредили органы власти о том, что в связи с действиями силовиков не имеют никакой возможности для вывоза ТКО. По словам собеседников «Ъ-Волга» в обеих компаниях, это «грозит мусорным коллапсом».
Получить комментарии министра строительства и ЖКХ Алексея Тюркина и профильного вице-премьера Руслана Хайрудинова в пятницу не удалось.
В ноябре 2023 года Сергей Курков уже признавался виновным в даче взятки в 2 млн руб. региональному министру здравоохранения за принятие положительного решения по закупкам медоборудования в интересах ГК «Альянс клиник» (ч. 5 ст. 291 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Ни на следствии, ни в суде обвиняемый вину не признал. Суд приговорил Сергея Куркова к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 8 млн руб. В феврале этого года Сергей Курков вышел на свободу по УДО.