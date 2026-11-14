Правительство Ульяновской области принимает срочные меры по решению мусорной проблемы
В субботу, 14 ноября, на оперативном штабе под руководством губернатора Ульяновской области Алексея Русских обсуждалось принятие срочных мер в связи с критической ситуацией с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) в зоне обслуживания регионального оператора №2. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
Как отметил на заседании оперштаба глава региона, «на территории пяти муниципальных образований Ульяновской области из-за прекращения работы регионального оператора сложилась критическая ситуация с вывозом коммунальных отходов».
Зампред облправительства Руслан Хайрудинов доложил губернатору, что «14 ноября компания “Контракт плюс” в одностороннем порядке прекратила вывоз ТКО из зоны обслуживания, в которую входят Железнодорожный и часть Засвияжского района Ульяновска, Новоульяновск, Сенгилеевский, Тереньгульский и часть Ульяновского района».
Как уже сообщал «Ъ-Волга», в октябре 2025 года регоператора второй зоны областной террсхемы обращения с ТКО «Контракт плюс» региональное минимущества без объяснения причин через суд лишило аренды участка под полигоном (полигон был самым большим в регионе, его мощности позволяли принимать ТКО до 2044 года). В марте этого года решение вступило в законную силу. Компания потеряла возможность исполнять обязанности регоператора, но продолжила деятельность по вывозу ТКО во избежание коллапса до определения нового регоператора. В августе этого года владельцу и директору «Контракта плюс» Андрею Полежаеву и бывшему соучредителю компании Олегу Полетаеву следователи УМВД предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в неправомерном обороте средств платежей организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК РФ). По версии следствия, в период с 2021 года по 2026 год обвиняемые отправляли в региональное агентство по тарифам отчеты с завышенными данными затрат и незаконно получили около 300 млн руб. Обвиняемые вину не признают. В пятницу были задержаны директор компании «Универсал» (занимается вывозом ТКО по договорам с «Контракт плюс») Андрей Маняков и совладелец компании, бывший совладелец «Контракта плюс» Сергей Курков. Им предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, они в период с 2019 года по 2021 год мошенническим путем получали от потребителей за услуги вывоза отходов излишние средства, а «похищенные деньги отмывали через договоры по транспортировке отходов».
В пятницу из-за действий силовиков, изъявших вместе с документацией путевые листы и даже талоны на бензин, мусоровозы «Универсала» не вышли на линию. Обе компании предупредили власти об угрозе мусорного коллапса.
По словам Руслана Хайрудинова, «на данный момент достигнута договоренность с регоператором «Горкомхоз» (первая зона) об обеспечении вывоза ТКО во второй зоне. Представитель «Горкомхоза» доложил о возможности начать вывоз ТКО уже в субботу, но только там, где есть техническая возможность.
При этом отмечалось, что в зоне №2 контейнеры старого образца и у «Горкомхоза» недостаточно спецтехники для их обслуживания. «Несмотря на предпринятые меры, могут возникнуть временные трудности с вывозом ТКО», — признал Руслан Хайрудинов.
Торги по отбору нового регоператора объявлены, прием заявок начат с 2 ноября, отмечают в облправительстве.