Правительство Ульяновской области принимает срочные меры по решению мусорной проблемы

По словам Руслана Хайрудинова, «на данный момент достигнута договоренность с регоператором «Горкомхоз» (первая зона) об обеспечении вывоза ТКО во второй зоне. Представитель «Горкомхоза» доложил о возможности начать вывоз ТКО уже в субботу, но только там, где есть техническая возможность.