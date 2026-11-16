Число организаций, оказывающих медуслуги на Кубани, сократилось на 29% за год

При этом в отдельных направлениях медицинской деятельности динамика оказалась разнонаправленной. Так, количество субъектов, занимающихся деятельностью больничных организаций, за девять месяцев увеличилось с 570 до 597, или на 4,7%. На 1 октября в этой категории было зарегистрировано 563 юридических лица и филиала и 34 индивидуальных предпринимателя.