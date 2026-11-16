Число организаций, оказывающих медуслуги на Кубани, сократилось на 29% за год
На 1 октября 2026 года в Краснодарском крае было зарегистрировано 83 предприятия, организации и индивидуальных предпринимателя, оказывающих медицинские услуги. Это на 29,1% меньше, чем на начало года, сообщили «Ъ-Кубань» в Краснодарстате.
По данным статистического регистра, на 1 января 2026 года в регионе насчитывалось 117 таких субъектов: 94 юридических лица и филиала, а также 23 индивидуальных предпринимателя. К 1 октября их число сократилось до 83, в том числе до 62 юридических лиц и филиалов и 21 ИП.
За январь—сентябрь 2026 года в этой категории зарегистрировали одного индивидуального предпринимателя. За аналогичный период официально ликвидировали четыре юридических лица и филиала и одного ИП.
При этом в отдельных направлениях медицинской деятельности динамика оказалась разнонаправленной. Так, количество субъектов, занимающихся деятельностью больничных организаций, за девять месяцев увеличилось с 570 до 597, или на 4,7%. На 1 октября в этой категории было зарегистрировано 563 юридических лица и филиала и 34 индивидуальных предпринимателя.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что рынок платных медицинских услуг в Краснодаре за январь—сентябрь 2026 года достиг 15,3 млрд руб., увеличившись на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля медицины в общей структуре трат населения на сервис выросла до 7,8%.