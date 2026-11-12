Объем платных медуслуг в Краснодаре вырос почти на 30% за год
Рынок платных медицинских услуг в Краснодаре за январь—сентябрь 2026 года достиг 15,3 млрд руб., увеличившись на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля медицины в общей структуре трат населения на сервис выросла до 7,8%, сообщили «Ъ-Кубань» в Краснодарстате.
По данным ведомства, в 2024 году объем платных медицинских услуг в краевой столице составил 13,8 млрд руб., что на 26,7% больше показателя предыдущего года. В 2025 году он увеличился еще на 20%, до 16,7 млрд руб. Доля медицинских услуг в общем объеме платных услуг населению за эти годы выросла с 6,3 до 6,8%.
В Краснодарстате уточнили, что статистика учитывает организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, со средней численностью работников более 15 человек. Таким образом, данные не охватывают весь рынок частной медицины, включая небольшие клиники и индивидуальных предпринимателей.
Участники рынка связывают динамику с сохраняющимся спросом на медицинскую помощь, однако отмечают, что пациенты стали внимательнее относиться к расходам и чаще откладывают плановые обследования. При этом одним из драйверов рынка становится превентивная медицина.
Исполнительный директор сети клиник «Евромед» Анастасия Сулим характеризует ситуацию как замедление темпов роста рынка. По ее словам, спрос на частную медицину остается высоким, но пациенты стали рациональнее планировать расходы и чаще оценивают необходимость и срочность обследований. Одновременно увеличивается себестоимость медицинской помощи из-за удорожания расходных материалов, оборудования, аренды и оплаты труда.
«Сейчас заметна определенная тенденция к более взвешенному потреблению медицинских услуг. Пациенты чаще обращают внимание на стоимость и могут переносить плановые визиты. При этом наша задача — не стимулировать избыточные расходы, а предлагать обоснованные медицинские решения и помогать пациенту выбирать оптимальный вариант лечения без ущерба для качества и безопасности»,— отмечает госпожа Сулим.
Другую тенденцию отмечают в офтальмологической клинике «Факт». По оценке ее представителей, рынок продолжает расти, хотя темпы увеличения спроса стали ниже, чем годом ранее. Вместе с тем пациенты чаще обращаются за профилактикой, чекапами и комплексными программами наблюдения, не дожидаясь появления выраженных симптомов. В клинике связывают это в том числе с популяризацией диспансеризации и повышением внимания к собственному здоровью.
«Пациенты все чаще выбирают превентивную медицину — они обращаются не когда уже что-то беспокоит, а когда на фоне условного благополучия хотят систематически укреплять организм и предотвращать заболевания»,— резюмировали в сети «Факт».