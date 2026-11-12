Объем платных медуслуг в Краснодаре вырос почти на 30% за год

По данным ведомства, в 2024 году объем платных медицинских услуг в краевой столице составил 13,8 млрд руб., что на 26,7% больше показателя предыдущего года. В 2025 году он увеличился еще на 20%, до 16,7 млрд руб. Доля медицинских услуг в общем объеме платных услуг населению за эти годы выросла с 6,3 до 6,8%.