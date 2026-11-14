Разговор готовят на троих
Что обсудят лидеры России, Китая и США в Шэньчжэне
Встреча Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина должна состояться 19 ноября на саммите АТЭС в Шэньчжэне. Это будут первые переговоры США, России и Китая на подобном уровне. В СМИ уже несколько недель обсуждается ее характеристика как «новой Ялты». Как заявили в Белом доме, на повестке будет сокращение ядерных вооружений. При этом Вашингтон не ожидает конкретных договоренностей сразу, уточняют собеседники Reuters.
Кроме того, Трамп не планирует поднимать вопрос о боевых действиях на Украине, равно как и проводить отдельный двусторонний раунд с Путиным. По данным Reuters, Москва предлагает включить этот вопрос в повестку, однако Пекин выступил против. В конечном итоге это будут переговоры о ядерном оружии, космосе и искусственном интеллекте в военной сфере, считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин:
«Там даже, видимо, Иран будет ограниченно обсуждаться. Ключевые вопросы — это стратегическая стабильность и ядерное оружие. Китай превратился в третью ядерную великую державу и занимает передовые позиции по ряду ключевых технологий двойного назначения. Нужно обсуждать определенные правила ведения дел, чтобы не допускать какой-то неконтролируемой эскалации, ровно так же, как в свое время это в двустороннем формате обсуждали США и СССР. У России и Китая хорошие отношения, но у них нет союза и нет никаких перспектив его образования. При этом и у РФ, и у КНР есть конфликт с США, и им надо управлять.
При этом какой-то аналог ДСНВ невозможен. Во-первых, Китай не согласится в обозримом будущем на количественное ограничение вооружений, потому что он сейчас занят их активным наращиванием.
А второе — когда есть три игрока, у которых неодинаковые отношения друг с другом, очень трудно выстроить баланс. Например, в США речь идет о том, что они должны быть такими же сильными, в их интерпретации, как Россия и Китай вместе взятые. И ясно, что ни Москва, ни Пекин на такой расклад не согласятся.
Но можно говорить о выработке каких-то правил поведения в таких сферах, как искусственный интеллект в военном деле, тех или иных нормах по обеспечению прозрачности, быстрому разрешению конфликтов, возможно, по ограничению развертывания тех или иных видов оружия в каких-то географических зонах. Можно также дискутировать о распространении и нераспространении тех или иных технологий».
В феврале истек последний российско-американский Договор об ограничении стратегических вооружений. Трамп на этом фоне неоднократно предлагал заключить новое соглашение с участием Китая. В Пекине прежде от подобных идей отказывались.