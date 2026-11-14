Разговор готовят на троих

«Там даже, видимо, Иран будет ограниченно обсуждаться. Ключевые вопросы — это стратегическая стабильность и ядерное оружие. Китай превратился в третью ядерную великую державу и занимает передовые позиции по ряду ключевых технологий двойного назначения. Нужно обсуждать определенные правила ведения дел, чтобы не допускать какой-то неконтролируемой эскалации, ровно так же, как в свое время это в двустороннем формате обсуждали США и СССР. У России и Китая хорошие отношения, но у них нет союза и нет никаких перспектив его образования. При этом и у РФ, и у КНР есть конфликт с США, и им надо управлять.