Отцовством наградят посмертно

Госдума приняла законы, разрешающие вдовам ветеранов и инвалидов боевых действий делать за счет государства процедуру ЭКО с использованием биоматериала их супругов в течение пяти лет после смерти мужей. В «Единой России» инициативу объясняют в том числе тем, что «мужчины уходят защищать родину часто совсем юными», но в случае гибели супруга жены лишаются возможности родить детей «от своих любимых». В религиозных организациях закон критикуют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый закон расширяет список женщин, имеющих право на бесплатное экстракорпоральное оплодотворение

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Новый закон расширяет список женщин, имеющих право на бесплатное экстракорпоральное оплодотворение

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Принятые Госдумой поправки к Семейному кодексу и закон «О ветеранах», предоставляющие ветеранам боевых действий и членам их семей право на бесплатное использование вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в рамках ОМС, предложила ранее межфракционная группа парламентариев. Документы вступят в силу с 1 декабря 2026 года.

Законопроект, пояснила 23 июля депутат Екатерина Стенякина (ЕР), стал реакцией на обращения к властям жен участников СВО, которые прозвучали в марте этого года в Ростове-на-Дону во время регионального форума «Женщина Дона — душа региона». «Мужчины уходят защищать родину часто совсем юными. Многие еще не успели стать отцами. Во время короткого отпуска это не всегда становится возможным, а в случае гибели супруга жены лишаются возможности родить детей от своих любимых»,— сказала она. Ситуация, подчеркнула депутат, усугубляется поведением противника, который применяет «оскопление по отношению к российским мужчинам, что при сохранении жизни лишает их репродуктивных функций».

Сейчас сделать процедуру ЭКО за счет государства могут только россияне с диагнозом «бесплодие» (состоящие в законном браке пары или одинокие женщины). Первоначальная редакция законопроекта (см. “Ъ” от 1 апреля 2026 года) расширяла право на ВРТ для вдов участников СВО без указания срока, в течение которого они могут ими воспользоваться. Ко второму чтению документ уточнили: вдова ветерана имеет право на ЭКО за счет государства в течение пяти лет с момента гибели мужа.

Беременность должна наступить в пределах указанного срока, и на момент проведения процедуры женщина не может быть замужем за другим человеком.

Также уточнено, что право распространяется не только на вдов ветеранов, но и на вдов инвалидов боевых действий. Для этого мужчина должен самостоятельно сдать сперму и оплачивать ее хранение (это стоит около 10 тыс. руб. в год). Также нужно пройти спермограмму и тест на криотолерантность (обе услуги стоят 3–7 тыс. руб.).

Основанием для записи отца в свидетельство о рождении станут свидетельство о браке, нотариально удостоверенное согласие умершего (данное им при жизни), и документ клиники, который подтверждает использование именно его биоматериала.

Поправки позволят мужчине при жизни определить имя и фамилию будущего ребенка или передать это право матери.

Выступая в Госдуме, глава комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ) процитировала слова соавтора инициативы сенатора Сергея Горнякова: «Если у наших защитников есть мечта стать отцами, мы должны сделать все, что от нас зависит». Принятые нормы, отметила госпожа Останина, защищают женщин, которые ранее были вынуждены обращаться в суды для завершения начатой процедуры ЭКО.

Опрошенные “Ъ” религиозные организации закон раскритиковали. «Почему закон принимался в такой спешке? — задается вопросом заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.— Среди вдов и ветеранов СВО немало православных людей, которые не поддержали бы идею использования генетического материала умерших людей. В христианской традиции победа над смертью дается Господом, и сложившие голову, защищая Отечество, живы у Бога. Инициатива не принесет никакой общественной пользы, а лишь породит массу проблем».

С ним согласен и руководитель департамента Федерации еврейских общин России по взаимодействию с ВС, МЧС и правоохранительными учреждениями раввин Арон Гуревич. Инициатива, по его мнению, не будет способствовать «нравственному и духовному» развитию детей, которые узнают, что родились от уже умерших.

Он также опасается, что закон позволит спекулировать возможностью получения льгот тем вдовам, «кто зачнет вовсе не от биоматериала погибшего супруга, а от связей на стороне».

В этом случае вдова будет утверждать, что ребенок родился именно от ЭКО; при этом проверка ДНК по закону разрешена только с согласия родителей, предупредил раввин. «Ислам с уважением относится к достижениям медицины, когда они служат сохранению жизни, здоровья и семьи,— заявил заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий Рушан Аббясов.— Однако зачатие ребенка с использованием биоматериала человека после его смерти не соответствует нормам исламской этики».

Наталья Костарнова, Павел Коробов