Гора от ума

Не в состоянии договориться с Ираном о перспективах его ядерной деятельности, США продолжают атаковать иранские ядерные объекты. Президент США Дональд Трамп назвал новую мишень «для хорошего большого удара» — гору Кирка, под которой, как предполагают американские специалисты, строится или уже построен секретный ядерный объект. О его точном предназначении в открытых источниках данных нет, но США не исключают, что там могут возводить завод по обогащению урана. Уничтожить его будет непросто: он расположен на глубине 80–100 м, где его могут не достать даже американские противобункерные бомбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vantor / Handout / Reuters Фото: Vantor / Handout / Reuters

«Мы внимательно следим за горой Пикакс (русский топоним — гора Кирка.— “Ъ”) при помощи спутников. Это потенциальная цель для хорошего большого удара. Она в списке (мишеней.— “Ъ”). Мы собираемся довольно скоро разнести эту гору. Скажите иранцам, чтобы они были готовы»,— заявил Дональд Трамп 13 июля в интервью радиоведущему Хью Хьюитту. Причем из комментария хозяина Белого дома следовало, что на данный момент «никакой активности» на этом объекте нет.

Это противоречит выводам ряда американских экспертных организаций, которые при помощи коммерческой спутниковой съемки также отслеживают внешние работы на иранских ядерных объектах. За горой Кирка активнее всего следит вашингтонский Институт науки и международной безопасности (ISIS). Из докладов этого центра следует, что некий подземный объект в этой горной местности начали возводить еще в 2020 году. Территориально он близок к ядерному комплексу в Натанзе в провинции Исфахан (между ними около 1,5 км), в состав которого входит расположенный под землей завод по обогащению урана. Объект в Натанзе существенно пострадал в ходе американо-израильских бомбардировок в июне 2025 года, в то время как гору Кирка они, как сообщается, не затронули.

На прошлой неделе эксперты ISIS передали американским СМИ серию последних спутниковых снимков, якобы демонстрирующих, что у горы Кирка идут активные работы.

На дорогах, ведущих к тоннельным порталам комплекса, зафиксировано движение грузового транспорта, бетономешалок, экскаваторов-погрузчиков и автокранов. Также на снимках виден процесс работ по укреплению защитных надстроек над порталами. При этом из документов ISIS следует, что объект, основная часть которого якобы расположена на глубине 80–100 м, возможно, достроен, но еще не эксплуатируется.

«По нашим данным, объект в горе Кирка достаточно велик, чтобы вместить завод по обогащению урана. Это вызывает глубокую озабоченность»,— заявил журналистам сотрудник ISIS Спенсер Фарагассо. По его словам, иранские власти могут готовить «страховку на случай провала переговоров» с США. «Тогда у них будет ядерный объект на поздней стадии строительства»,— предположил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

До того как в июне прошлого года США и Израиль начали бомбить Иран, у инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) был более или менее постоянный доступ ко всем ключевым иранским ядерным объектам (включая заводы по обогащению урана в Натанзе и Фордо, а также исследовательский центр в Исфахане). 12 июня 2025 года Иран уведомил МАГАТЭ о новом объекте по обогащению урана — Исфаханском заводе по обогащению топлива (IFEP). Агентство, как следует из его документации, запросило незамедлительный доступ к этому объекту для проведения инспекции, на что Иран дал согласие. Однако в ночь на 13 июня США и Израиль начали бомбить иранские ядерные объекты, и эти планы реализованы не были. Впоследствии МАГАТЭ неоднократно запрашивало доступ к иранским ядерным объектам, пострадавшим от ударов, однако иранские власти пока не пускают туда инспекторов, ссылаясь на соображения безопасности.

Что же касается нового завода, то, как следует из отчетов МАГАТЭ, агентству не известны ни его точное местоположение, ни его статус (в том числе наличие на нем ядерного материала), ни то, пострадал ли он в результате военных ударов.

Поскольку гора Кирка находится в провинции Исфахан, расположенный под ней объект вполне может быть тем самым Исфаханским заводом по обогащению топлива, о котором Иран уведомил МАГАТЭ, но пока в открытом доступе слишком мало данных, чтобы точно сказать, это один и тот же объект или два разных.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси недавно подчеркнул, что атаки на любые ядерные объекты недопустимы. «Хочу предельно ясно заявить: ядерная безопасность — это фундаментальный принцип, касающийся всех без исключения. Для МАГАТЭ здесь не существует никаких двойных или тройных стандартов. Нападение на любой объект, где бы он ни находился, недопустимо. Это абсолютное табу»,— заявил он.

Власти США и Израиля, однако, настаивают на том, что Иран стремится к созданию ядерного оружия (у МАГАТЭ нет тому доказательств), и оправдывают свои действия необходимостью не допустить этого.

Иранские власти заявление Дональда Трампа о планах нанести удар по горе Кирка пока не прокомментировали.

«В условиях вооруженных ударов и угроз новых атак со стороны США и Израиля на объекты ядерного топливного цикла Ирана объяснимо стремление Тегерана рассредоточить и укрыть материалы, оборудование и установки в более безопасных локациях, чтобы, во-первых, избежать радиационных инцидентов, а во-вторых, сохранить результаты долгих лет работы ученых и инженеров»,— заявил “Ъ” директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков.

По его словам, трудно по имеющимся открытым данным судить, относится ли объект под горой Кирка к их числу, но закрытие информации по местам размещения и хранения, в том числе от МАГАТЭ,— это, «по сути, не выбор Ирана, а предсказуемая реакция на агрессию против ядерных объектов страны, задекларированных для инспектирования МАГАТЭ ранее».

Между тем пока не ясно, смогут ли США, как обещал Дональд Трамп, «разнести» объект под горой Кирка. По Натанзу, Фордо и Исфахану американцы били противобункерными бомбами и ракетами Tomahawk, но подземные элементы этих объектов не так глубоко расположены. «Трудно что-то сказать определенно без знания геологии района и конструкции объекта, но если данные о глубине его залегания верны, то имеющиеся у США неядерные средства могут оказаться хоть как-то эффективными только при попадании "в форточку"»,— пояснил “Ъ” руководитель сектора стратегического анализа и прогноза Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Константин Богданов. Эксперт предположил, что более реалистичным был бы удар по порталам и внешним элементам обеспечивающей инфраструктуры. «Это может нарушить работу объекта, но не уничтожить его»,— уточнил собеседник “Ъ”.

Елена Черненко