Беспилотники из Украины уничтожили в Астраханской области
В ночь на 15 ноября дроны ВСУ обезвредили в нескольких регионах России. Украина отправила БПЛА также Астраханскую область, рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Атака произошла с 21:00 14 ноября до 9:00 15-го. Силами ПВО обезвредили 533 беспилотника в 14 регионах, над акваториями Черного и Азовского морей.
Количество сбитых и подавленных дронов в Астраханской области не сообщили. Местные власти подробности атаки, включая информацию о разрушениях и пострадавших, также не уточнили. БПЛА уничтожили на территории еще двух регионов наблюдения «Ъ — Средняя Волга» — Саратовской и Волгоградской областей.