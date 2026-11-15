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Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Средняя Волга

Украинские БПЛА сбили ночью в Саратовской области

Атаке также подверглись Волгоград и Астрахань
Минувшей ночью дроны ВСУ сбили в ряде регионов России. Среди подвергшихся атаке субъектов оказалась Саратовская области, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

ИА «Общественное мнение»

Налеты БПЛА произошли в период с 21:00 14 ноября до 9:00 15-го. Силами ПВО 533 беспилотника сбили или подавили на территории 14 регионов России, а также акваторий Черного и Азовского морей.
Сколько дронов обезвредили в Саратовской области, не уточняется. Местные власти о разрушениях и пострадавших не сообщили. Атаке также подверглись еще два региона наблюдения «Ъ — Средняя Волга» — Волгоградская и Астраханская области.

Авторы

  • Дарья Васенина