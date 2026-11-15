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Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Средняя Волга

Дроны ВСУ сбили в Волгоградской области

О последствиях не сообщили
Прошедшей ночью беспилотники ВСУ обезвредили более чем в 10 субъектах РФ. В числе подвергшихся атаке регионов пресс-служба Министерства обороны упомянула Волгоградскую область.

ИА «Общественное мнение»

Налеты случились с 21:00 14 ноября до 9:00 15 ноября. ПВО сбила или подавила 533 дрона в 14 регионах и над акваториями Черного и Азовского морей.
Количество обезвреженных в Волгоградской области дронов в сообщении не приведено. Региональные власти о последствиях атаки не сообщили. Также БПЛА уничтожили на территории еще двух регионов присутствия «Ъ — Средняя Волга» — Саратовской и Астраханской областей.

Авторы

  • Дарья Васенина