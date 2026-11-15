Воронежца оштрафовали за видео последствий атаки беспилотников на Борисоглебск

Ч. 1 ст. 24.10 закона устанавливает наказание за несоблюдение установленного нормативным правовым актом губернатора Воронежской области ограничения в виде запрета на публикацию и распространение в средствах массовой информации и интернете информации, в том числе фото-, видеоизображений, географических координат, а также сообщений о применении и последствиях применения ВСУ беспилотных летательных аппаратов. Это включает в себя информацию, позволяющую идентифицировать тип БПЛА, место запуска, нахождения, падения, траекторию полета и определить места и объекты атаки, факт поражения объектов, характер нанесенных повреждений. Для граждан нарушение влечет наложение административного штрафа в размере от 3 до 4 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 до 20 тыс. руб., для юрлиц — от 20 до 50 тыс. руб.