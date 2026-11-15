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Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Черноземье

Воронежца оштрафовали за видео последствий атаки беспилотников на Борисоглебск

В Воронежской области мировой суд назначил административный штраф в размере 3 тыс. руб. жителю региона, снявшему видео последствий атаки беспилотников и распространившему запись в интернете. Об этом рассказали в Борисоглебском городском суде. Видео было снято 9 сентября около 23:30 из комнаты общежития техникума.

Егор Снетков / Коммерсантъ

В суде уточнили, что гражданина признали виновным в нарушении ч. 1 ст. 24.10 закона «Об административных правонарушениях на территории Воронежской области». Постановление в законную силу не вступило.

Ч. 1 ст. 24.10 закона устанавливает наказание за несоблюдение установленного нормативным правовым актом губернатора Воронежской области ограничения в виде запрета на публикацию и распространение в средствах массовой информации и интернете информации, в том числе фото-, видеоизображений, географических координат, а также сообщений о применении и последствиях применения ВСУ беспилотных летательных аппаратов. Это включает в себя информацию, позволяющую идентифицировать тип БПЛА, место запуска, нахождения, падения, траекторию полета и определить места и объекты атаки, факт поражения объектов, характер нанесенных повреждений. Для граждан нарушение влечет наложение административного штрафа в размере от 3 до 4 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 до 20 тыс. руб., для юрлиц — от 20 до 50 тыс. руб.

В результате атаки беспилотников на Воронежскую область в ночь на четверг, 10 сентября, в Борисоглебском городском округе был уничтожен пожаром жилой дом, повреждены остекление здания техникума и входная дверь во дворце культуры, две линии электропередачи и опора ЛЭП в промзоне. Частный дом в Борисоглебске загорелся после падения на него дрона. В пожаре погибла женщина 1983 года рождения. Пострадали еще два человека.
На этой неделе «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что в Белгороде сотрудники полиции в ходе мероприятий в рамках контртеррористической операции установили и привлекли к ответственности 25-летнюю местную жительницу. По данным полиции, в августе девушка «зафиксировала на свой телефон и распространила в одном из каналов иноагента» информацию о последствиях атаки на социальный объект в областном центре.

Авторы

  • Денис Данилов