БПЛА атаковали Воронежскую область: сгорел дом, повреждены ДК и техникум

В результате атаки беспилотников на Воронежскую область в ночь на четверг, 10 сентября, в Борисоглебском городском округе был уничтожен пожаром жилой дом, повреждены остекление здания техникума и входная дверь во дворце культуры, две линии электропередачи и опора ЛЭП в промзоне. Также повреждения получили автобус и легковой автомобиль. Об этом рассказал глава региона Александр Гусев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Черноземье», частный дом в Борисоглебске загорелся после падения на него дрона. В пожаре погибла женщина 1983 года рождения. Пострадали еще два человека. Александр Гусев подчеркнул, что им будет оказана вся необходимая помощь.

В другом районе в результате атаки беспилотников повреждено остекление двух домов — одного многоквартирного и одного частного. Пострадали также шесть автомобилей. Посечена кровля гаража.

Минувшей ночью в небе над Воронежской областью было обнаружено и уничтожено 19 беспилотных летательных аппаратов. Отбой опасности атаки БПЛА объявили около 8:00. В канале Александра Гусева в мессенджере «Макс» сообщение об этом было опубликовано в 7:49. В официальном канале ГУ МЧС по Воронежской области указанное время отбоя — 8:02.

По данным Минобороны РФ, всего за прошедшую ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 448 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Помимо Воронежской области, на территории Черноземья БПЛА ликвидировали в Белгородской, Курской и Орловской областях.

Ранее также сообщалось, что в ночь на 7 сентября, в Никифоровском округе Тамбовской области в результате атаки БПЛА загорелся купол храма святителя Николая Чудотворца.

Денис Данилов