Белгородку оштрафовали за публикацию кадров атаки на социальный объект
В Белгороде сотрудники полиции в ходе мероприятий в рамках контртеррористической операции установили и привлекли к ответственности 25-летнюю местную жительницу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
По данным полиции, в августе девушка «зафиксировала на свой телефон и распространила в одном из каналов иноагента» информацию о последствиях атаки на соцобъект в облцентре.
«Эти действия нарушили решение губернатора Белгородской области и оперштаба»,— пояснили в ведомстве.
Решением суда белгородка признана виновной по ч. 1 ст. 5.1.19 закона Белгородской области «Об административных правонарушениях» (штраф 3 тыс. рублей для граждан).
Постановлением губернатора региона от 10 сентября 2025 года № 40 «О дополнительных мерах по усилению охраны общественного порядка и обеспечению безопасности на территории Белгородской области» введен запрет на публикацию и распространение в любом виде информации о применении и последствиях применения БПЛА, ракет и «иных средств поражения», о работе средств ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также о местах расположения военных и критически важных объектов.
Силовики уверены, что противник отслеживает подобные материалы для оценки последствий атак, корректировки и планирования будущих ударов. Сбор и передача иностранной стороне сведений, способных нанести ущерб безопасности России, могут повлечь уголовную ответственность по ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) и ст. 275 (государственная измена) УК РФ. За совершение таких преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.