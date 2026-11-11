Белгородку оштрафовали за публикацию кадров атаки на социальный объект

Постановлением губернатора региона от 10 сентября 2025 года № 40 «О дополнительных мерах по усилению охраны общественного порядка и обеспечению безопасности на территории Белгородской области» введен запрет на публикацию и распространение в любом виде информации о применении и последствиях применения БПЛА, ракет и «иных средств поражения», о работе средств ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также о местах расположения военных и критически важных объектов.