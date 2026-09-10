Один человек погиб и двое пострадали после удара БПЛА в Воронежской области

В ночь на 10 сентября в городе Борисоглебске Воронежской области в результате падения БПЛА на частный дом вспыхнул пожар, в котором погибла женщина 1983 года рождения. Пострадали еще два человека, помощь им была оказана на месте происшествия. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации главы региона, всего дежурными силами ПВО за прошедшую ночь в небе над шестью районами и одним городским округом было обнаружено и уничтожено 19 беспилотных летательных аппаратов. Есть разрушения. В частности, в Борисоглебске повреждения получили здания техникума и дворца культуры.

Опасность атаки беспилотных воздушных судов, по данным МЧС, была объявлена на территории Воронежской области накануне в 21:05. В 21:11 сработала воздушная тревога в связи с непосредственной угрозой удара беспилотных БПЛА по Богучарскому и Кантемировскому районам. В 21:27 сирены прозвучали в Россошанском районе, в 22:09 — в Бобровском, Бутурлиновском, Калачеевском и Лискинском районах. О завершении активной фазы работы ПВО объявили в 6:24. Сообщение об отмене опасности атаки беспилотников губернатор Александр Гусев опубликовал в 7:49.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что в ночь на 7 сентября в небе над Воронежем и 12 районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 33 беспилотника. В одном из районов фрагментами БПЛА были повреждены жилые дома и автомобили.

Денис Данилов