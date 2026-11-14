Три человека погибли и восемь ранены в Белгородской области из-за ударов ВСУ

За прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 110 раз. В результате целенаправленного удара в Ракитянском округе погибла семья из трех человек — супруги и их 24-летняя дочь. Также в Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали восемь человек. Один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом 14 ноября рассказал губернатор Белгородской области Александр Шуваев.