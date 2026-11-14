Три человека погибли и восемь ранены в Белгородской области из-за ударов ВСУ
За прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 110 раз. В результате целенаправленного удара в Ракитянском округе погибла семья из трех человек — супруги и их 24-летняя дочь. Также в Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали восемь человек. Один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом 14 ноября рассказал губернатор Белгородской области Александр Шуваев.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», семья погибла в поселке Пролетарский Ракитянского округа при атаке беспилотника на частный дом. Ночью оперативный штаб региона также сообщил, что в результате происшествия есть пострадавший. Он получил ранение мягких тканей головы.
По информации главы региона, удары за минувшие сутки были нанесены по Белгороду, Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Ивнянскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Известно о шести артиллерийских обстрелах и 11 сбросах взрывных устройств с БПЛА. Сбиты и подавлены 111 беспилотников.
За предыдущие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 152 раза. В Белгородском, Грайворонском и Шебекинском округах погибли три человека. Среди них — 12-летняя девочка. Ранения получили 14 человек в Белгородском, Прохоровском и Шебекинском округах.