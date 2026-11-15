Экс-губернатор Белгородской области отказался от канала «Настоящий Гладков»

Посол России в Абхазии, бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение перестать вести Telegram-канал «Настоящий Гладков», в котором он освещал свою деятельность как на ранее занимаемом посту главы региона, так и в должности посла. Об этом сам господин Гладков кратко объявил в канале 14 ноября. По состоянию на середину ноября на Telegram-канал «Настоящий Гладков» подписаны почти 396 тыс. человек.