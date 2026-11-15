Экс-губернатор Белгородской области отказался от канала «Настоящий Гладков»
Посол России в Абхазии, бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение перестать вести Telegram-канал «Настоящий Гладков», в котором он освещал свою деятельность как на ранее занимаемом посту главы региона, так и в должности посла. Об этом сам господин Гладков кратко объявил в канале 14 ноября. По состоянию на середину ноября на Telegram-канал «Настоящий Гладков» подписаны почти 396 тыс. человек.
«Все новые сообщения, исходя из тех должностных полномочий, которые возложены на чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Абхазия, буду публиковать на канале "Вячеслав Гладков",— заявил белгородский экс-губернатор.
На новый канал господина Гладкова уже подписаны около 16 тыс. человек.
По информации «Ъ», ситуацией, в которой господин Гладков продолжал вести канал, на который подписана в основном белгородская аудитория, были недовольны в Кремле. Источник в администрации президента ранее говорил «Ъ», что Вячеслав Гладков «никак не может понять свою новую роль».
Вячеслав Гладков ушел в отставку с поста губернатора Белгородской области 13 мая 2026 года. Он написал заявление о досрочном прекращении полномочий и покинул пост по собственному желанию. Однако слухи об отставке господина Гладкова появились более чем за месяц до этой даты. В конце июня президент Владимир Путин назначил Вячеслава Гладкова чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Абхазия. В начале октября в должность вступил Александр Шуваев, избранный на выборах губернатора Белгородской области и до этого возглавлявший регион в статусе врио.