Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Вячеслав Гладков ушел в отставку с поста губернатора Белгородской области

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, сообщается на сайте Кремля 13 мая. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Шуваев — до вступления в должность лица, избранного губернатором. Соответствующий указ главы государства вступил в силу. Уточняется, что господин Гладков написал заявление о досрочном прекращении полномочий и покинул пост по собственному желанию.

Предыдущая фотография
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 13 мая «покинул пост по собственному желанию»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 13 мая «покинул пост по собственному желанию»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Врио губернатора Белгородской области назначен ветеран СВО, генерал-майор Александр Шуваев

Врио губернатора Белгородской области назначен ветеран СВО, генерал-майор Александр Шуваев

Фото: официальный портал Иркутской области

Следующая фотография
1 / 2

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 13 мая «покинул пост по собственному желанию»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Врио губернатора Белгородской области назначен ветеран СВО, генерал-майор Александр Шуваев

Фото: официальный портал Иркутской области

Слухи о возможной отставке Вячеслава Гладкова циркулировали с 7 апреля. В конце прошлого месяца также появилась информация, что ему могут предложить пост посла России в Абхазии.

Чем известен экс-губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Господин Гладков 16 апреля объявил об уходе в двухнедельный отпуск, отметив, что в «последний раз в таком отпуске был в 2024 году». Позже, 4 мая, он сообщил, что «продлил отпуск еще на две недели по рекомендации врачей».

Героя России, ветерана СВО генерал-майора Александра Шуваева практически с самого начала называли основным кандидатом на пост нового главы Белгородской области. С января 2026-го он работал в должности заместителя губернатора Иркутской области.

Александр Шуваев родился в Новом Осколе Белгородской области. В 2002 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, в российско-грузинском конфликте в 2008 году, в военных операциях в Сирии и на Украине. В 2025 году господин Шуваев прошел кадровую программу «Время героев».

Выборы губернатора Белгородской области пройдут в сентябре 2026 года.

Денис Данилов