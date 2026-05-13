Вячеслав Гладков ушел в отставку с поста губернатора Белгородской области

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, сообщается на сайте Кремля 13 мая. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Шуваев — до вступления в должность лица, избранного губернатором. Соответствующий указ главы государства вступил в силу. Уточняется, что господин Гладков написал заявление о досрочном прекращении полномочий и покинул пост по собственному желанию.

Слухи о возможной отставке Вячеслава Гладкова циркулировали с 7 апреля. В конце прошлого месяца также появилась информация, что ему могут предложить пост посла России в Абхазии.

Господин Гладков 16 апреля объявил об уходе в двухнедельный отпуск, отметив, что в «последний раз в таком отпуске был в 2024 году». Позже, 4 мая, он сообщил, что «продлил отпуск еще на две недели по рекомендации врачей».

Героя России, ветерана СВО генерал-майора Александра Шуваева практически с самого начала называли основным кандидатом на пост нового главы Белгородской области. С января 2026-го он работал в должности заместителя губернатора Иркутской области.

Александр Шуваев родился в Новом Осколе Белгородской области. В 2002 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, в российско-грузинском конфликте в 2008 году, в военных операциях в Сирии и на Украине. В 2025 году господин Шуваев прошел кадровую программу «Время героев».

Выборы губернатора Белгородской области пройдут в сентябре 2026 года.

Денис Данилов