Президент назначил белгородского экс-губернатора Гладкова послом в Абхазии

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Абхазия. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации 26 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее на этой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что комитет Государственной думы по делам СНГ рекомендовал отозвать Михаила Шургалина, занимавшего пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Абхазии с мая 2022-го, и назначить на его место Вячеслава Гладкова. О том, что господин Гладков может продолжить карьеру в этой должности, в конце апреля сообщали «Ведомости», РБК и подтверждали источники «Ъ». В середине июня также стало известно, что белгородский экс-губернатор посетил международный туристический слет «Наш вектор» в Смоленской области, где, в частности, проводил время в компании главы региона Василия Анохина и вице-премьера Абхазии Тараща Хагба.

Вячеслав Гладков ушел в отставку с поста губернатора Белгородской области 13 мая. Он написал заявление о досрочном прекращении полномочий и покинул пост по собственному желанию. Однако слухи об отставке господина Гладкова появились более чем за месяц до этой даты.

Денис Данилов