Александр Шуваев вступил в должность губернатора Белгородской области

Избранный губернатором Белгородской области Александр Шуваев вступил в должность. В облизбиркоме сообщили, что председатель комиссии Игорь Лазарев на церемонии поздравил господина Шуваева с избранием и вручил ему удостоверение и памятный протокол.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Белгородской области Александр Шуваев

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Губернатор Белгородской области Александр Шуваев

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

По случаю инаугурации господин Шуваев записал первый видеокружок в своем канале в Max. В нем глава региона пообещал избирателям оправдать их доверие.

Господин Шуваев был назначен врио в мае после отставки Вячеслава Гладкова, который работал с конца 2020 года. На выборах губернатора Белгородской области господин Шуваев, кандидат от «Единой России», набрал почти 66% голосов.

Генерал-майор Александр Шуваев принимал участие в специальной военной операции на территории Украины и был удостоен звания Героя России и награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами. В прошлом году офицер прошел обучение по президентской кадровой программе «Время героев», после чего в январе 2026-го его назначили заместителем губернатора Иркутской области.

Подробнее о том, как Александр Шуваев возглавил Белгородскую область, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев