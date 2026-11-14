Челябинскому «бизнес-инкубатору» выделят деньги для обследования Торгового центра
Правительство Челябинской области утвердило порядок выделения ГБУ «Инновационный бизнес-инкубатор» субсидии на изыскательские работы и комплексное обследование имущества региона. Мера поддержки составит 25,1 млн руб., следует из соответствующего постановления.
Деньги пойдут на обследование помещений Торгового центра, который национализировали у бизнесменов Александра Аристова и Юрия Антипова. В 2026 году субсидия составит 7,5 млн руб., в 2027-м — 17,6 млн руб. Средства будут получены через министерство экономического развития региона. Областное ГБУ занимается имущественной поддержкой субъектов МСП.