Взялись за купол

Торговый центр в Челябинске перешел в собственность правительства региона. Объект, расположенный на улице Каслинской, планируют использовать в качестве общественно-выставочного пространства. С 1992-го по 2024 год здание принадлежало бывшим владельцам группы компаний «Ариант» и ЧЭМК Александру Аристову и Юрию Антипову. После национализации актив передали Росимуществу. Эксперты считают, что для эффективной реновации Торгового центра нужно уделить много времени проработке концепции, а также не экономить на инвестициях и поиске опытных проектировщиков.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Планируется, что челябинский Торговый центр станет общественно-выставочным комплексом

Фото: официальный сайт челябинского Торгового центра Планируется, что челябинский Торговый центр станет общественно-выставочным комплексом

Фото: официальный сайт челябинского Торгового центра

Торговый центр, расположенный по улице Каслинской, 64 в Челябинске, стал собственностью региона. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Имущественный комплекс планируют отреставрировать и преобразовать в общественно-выставочное пространство.

«Уже в ближайшее время в соответствии с законодательством будут перезаключены договоры со всеми арендаторами, которые сейчас работают на его площадях. Параллельно будет запущен процесс разработки проекта по перепрофилированию объекта в общественно-выставочное пространство»,— цитирует первого заместителя губернатора Ивана Куцевляка пресс-служба правительства Челябинской области.

Отмечается, что Торговый центр «перестал пользоваться прежней популярностью как у арендаторов, так и у покупателей», в связи с чем и было принято решение изменить концепцию его использования.

Процесс передачи имущественного комплекса состоялся 23 декабря 2024 года. Она была реализована в рамках поручения президента России Владимира Путина, которое он адресовал губернатору Алексею Текслеру во время февральского визита в Челябинск. Помимо Торгового центра, тогда была запланирована национализация бассейна «Электрометаллург», принадлежащего Челябинскому электрометаллургическому комбинату. Во время прямой линии 11 декабря этого года Алексей Текслер рассказал, что бассейн переходит в муниципальную собственность. В 2025 году спортивное учреждение отремонтируют, после чего оно возобновит работу.

Управляющий партнер консалтинговой компании IBC Global Станислав Ахмедзянов считает, что Торговый центр можно преобразовать в общественно-выставочный комплекс.

Необходимо привлечь большое количество инвестиций и опытных проектировщиков, чтобы получилось современное и инновационное пространство.

«Сама жизнь заставляет торговые комплексы становиться общественно-выставочными пространствами. Розничная торговля сейчас уходит в онлайн. Торговый комплекс сейчас должен трансформироваться. Новый формат в виде общественно-выставочного пространства может подойти, но важно, чтобы он был современным и комфортным. Для создания адекватной концепции необходимо привлечь высококлассных экспертов. Сделает ли это правительство или же просто будет искать проектировщиков по тендерам и работать с тем подрядчиком, который предложит наименьшую цену?» — говорит Станислав Ахмедзянов.

Эксперт отмечает, при выборе концепции для объекта нужно проанализировать потребности Челябинска в новых общественных пространствах. «Важно хорошо продумать будущую концепцию этого пространства. Можно, конечно, реализовать объект по аналогии с “Екатеринбург-Экспо”, где проходят концерты, выставки и различные мероприятия. Однако каждый город индивидуален. В создании таких объектов необходимо учитывать все мелочи»,— заключил Станислав Ахмедзянов.

Открытие Торгового центра в Челябинске состоялось в конце 1975 года. На строительства объекта ушло 15 лет. Общая площадь центра составляет более 30 тыс. кв. м. Здание представляет собой «парящий» железобетонный купол на четырех колоннах, при этом внутри здания опор нет.

В 1992 году Торговый центр был зарегистрирован в качестве акционерного общества. Тогда его учредителями стали бизнес-партнеры Александр Аристов и Юрий Антипов, которые до 2024 года владели группой компаний «Ариант» и Челябинским электрометаллургическим комбинатом. Согласно «СПАРК-Интерфакс», до национализации Торговый центр являлся филиалом АО «Кузнецкие ферросплавы», входящего в промышленную группу ЧЭМК. Генеральным директором был Владимир Цыганов. Он же ранее являлся членом совета директоров указанного металлургического предприятия.

Ранее по адресу ТЦ было зарегистрировано АО «Урало-Сибирская металлургическая компания». Эта организация была держателем акций АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», «Кузнецкие ферросплавы», Серовский завод ферросплавов, ООО «Катав-Ивановский литейно-механический завод», «Метагломерат», а также группы компаний «Ариант», ООО «Центр пищевой индустрии — “Ариант”», «Агрофирма “Южная”», «Кубань-Вино» и «Агрофирма “Ариант”». Собственниками УСМК являлись Александр Аристов и Юрий Антипов, разделившие бизнес в 2020 году. В итоге семье Аристова перешел «Ариант», а Антипову — металлургические компании. Однако Торговый центр остался их общей собственностью.

В феврале и апреле 2024 года суды удовлетворили иски Генеральной прокуратуры России об изъятии в собственность государства акций трех предприятий ЧЭМК и трех компаний агрохолдинга «Ариант» соответственно. Тогда были национализированы АО «Серовский завод ферросплавов», Челябинский электрометаллургический комбинат, «Кузнецкие ферросплавы», а также ООО «Кубань-Вино», «Агрофирма “Южная”» и «Центр пищевой индустрии — “Ариант”» в пользу Российской Федерации. Росимущество также стало владельцем бассейна «Электрометаллург» и Торгового центра в Челябинске. В мае компании агрохолдинга «Ариант» перешли под управление «РСХБ-Финанс».

Ольга Воробьева