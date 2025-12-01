Павел Дуров расширяет экосистему

Павел Дуров объявил о запуске платформы Cocoon — конкурента Amazon и Microsoft. Решение позволяет разработчикам в сфере искусственного интеллекта пользоваться более дешевыми вычислительными мощностями. Их предоставляют майнеры криптовалют, которые за каждый обработанный запрос получают вознаграждение в токенах TON. По словам Дурова, Cocoon гарантирует полную конфиденциальность и независимость от крупных технологических корпораций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соцсети Павла Дурова Фото: Соцсети Павла Дурова

Впрочем, проект вряд ли станет революцией на рынке искусственного интеллекта, полагает эксперт сервиса «Битрикс24» Александр Сербул: «Когда вы обращаетесь к облачным провайдерам — Amazon, Google, "Яндексе", VK Cloud и так далее, — вы попадаете к профессионалам, у которых штат администраторов с автоматизированной системой выдачи оборудования, которая складывалась годами. А когда вы используете P2P-платформу, сеть может оборваться к этому клиенту, у которого вы взяли видеокарту в аренду, и все вычисления замедлятся. То есть стабильность работы этой системы остается под большим вопросом. Для серьезных задач я бы ее не стал использовать, но для каких-то маленьких задачек, возможно, она будет востребована».

Создание децентрализованных технологий — это единственный путь сохранить «цифровые свободы», заявил Павел Дуров. Первым крупным клиентом платформы Cocoon станет Telegram, чтобы обеспечить необходимый спрос. Однако, несмотря на грамотную PR-стратегию, инвесторы пока не спешат вкладываться в проект, говорит основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов: «На конференции Blockchain Life Павел Дуров рассказывал про свою новую сеть. Казалось бы, если запускается новая сеть, тогда будет новое какое-то utility у токена TON, это должно позитивно влиять на курс. С момента анонса я предлагаю посмотреть на график, и мы обнаружим, что никакого роста не произошло, и никакого повышенного спроса на токен не возникло.

Это говорит о том, что крупные инвесторы абсолютно индифферентны к токену TON и к Cocoon. Это история, которая существует исключительно в рамках экосистемы, которая интересна только текущим холдерам».

После запуска проекта Cocoon TON теряет больше 4%. Нестабильность курса наблюдалась и ранее, говорит эксперт по цифровым активам Сергей Пушкарев. По его словам, это явно отпугнет крупных промышленных майнеров, остальные же чисто физически не смогут подключиться к платформе: «Минимальные требования у Cocoon — H100. Это очень серьезные чипы для ИИ от Nvidia, они не подходят для майнинга, поэтому это скорее призыв майнерам переключаться с видеокарт на эти чипы. Они достаточно дорогие, подходят только для нейросетей, для их обучения и работы. Для майнеров это пока скорее только возможность поучаствовать в этой истории.

Главная проблема в самом TON. Это абсолютно рабочая модель, когда игроки, которых можно назвать майнерами, которые предоставляют мощности, получают за это вознаграждение. Мы это увидели на примере майнинга биткойна и Etherum. К TON у большинства игроков рынка очень низкое доверие, потому что есть риск получить TON, который в какой-то момент подешевеет. Скорее всего, самая рабочая стратегия — получить этот TON и сразу его конвертировать. Получается, это дополнительное давление на цену TON, то есть все майнеры будут сразу его продавать. Непонятно, что будет с экономикой токена».

По словам Павла Дурова, благодаря Cocoon в мессенджере Telegram также может появиться новый функционал на базе искусственного интеллекта. Конкретных деталей бизнесмен пока не привел.

Никита Путятин