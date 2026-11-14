В сельском хозяйстве Дона на одну вакансию приходится семь резюме
С января по сентябрь 2026 года в сфере сельского хозяйства Ростовской области на платформе онлайн-рекрутинга hh.ru опубликовано 3,9 тыс. вакансий. Соискатели разместили 8,1 тыс. резюме. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила директор hh.ru в регионах Марина Качанова.
По данным hh.индекса, уровень конкуренции в профсфере «сельское хозяйство» на Дону составил семь активных резюме на вакансию, что, при норме от 4 до 8, по оценке Марины Качановой, говорит о балансе на рынке труда региона. По итогам сентября 2026 года наиболее высокая конкуренция среди специалистов отрасли наблюдалась среди сервисных инженеров (13 резюме на одну вакансию), зоотехников (10) и технологов (9).
Медиана предлагаемой заработной платы в сфере сельского хозяйства Ростовской области в январе-сентябре 2026 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого выросла на 107% — до 188,1 тыс. руб. Больше всего работодатели готовы платить машинистам (медиана — 200 тыс. руб.), агрономам (110,8 тыс. руб.), зоотехникам (100 тыс. руб.), сервисным инженерам, инженерам-механикам (89,9 тыс. руб.), технологам (86,7 тыс. руб.), ветеринарным врачам (69,2 тыс. руб.).
По данным hh.ru, возраст большинства (26%) соискателей работы в сфере сельского хозяйства России в январе-сентябре 2026 года составил 35-44 года. По 17% пришлось на людей 25-34 и 45-54 лет. Доля соискателей в возрасте 55-64 лет составила 7%, 18-24 лет — 5%, а 65 лет и старше — 1%.
Ранее сообщалось, что в сельском хозяйстве Краснодарского края на одну вакансию приходится восемь резюме. Медиана предлагаемой на платформе онлайн-рекрутинга hh.ru заработной платы в отрасли в январе—сентябре достигла 107,8 тыс. руб. Это на 25% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Как агропромышленный комплекс Кубани справляется с дефицитом кадров — в материале «Профпосев».