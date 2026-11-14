В сельском хозяйстве Дона на одну вакансию приходится семь резюме

По данным hh.индекса, уровень конкуренции в профсфере «сельское хозяйство» на Дону составил семь активных резюме на вакансию, что, при норме от 4 до 8, по оценке Марины Качановой, говорит о балансе на рынке труда региона. По итогам сентября 2026 года наиболее высокая конкуренция среди специалистов отрасли наблюдалась среди сервисных инженеров (13 резюме на одну вакансию), зоотехников (10) и технологов (9).