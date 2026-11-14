В Рыбинске не согласовали акцию протеста из-за проблем с отоплением
Администрация Рыбинска заявила, что не согласовывала проведение акции протеста, анонсированной в соцсетях на 14 ноября. Уведомления о проведении публичного мероприятия в мэрию не поступали, сообщили в городской администрации.
Как следует из публикаций в местных сообществах, акция должна была привлечь внимание к проблемам с отоплением в городе. Организаторы намеревались обратиться к местным и федеральным властям с требованием принять меры.
Проблемы с теплоснабжением в Рыбинске обострились в начале отопительного сезона. В конце сентября городские власти сообщали, что три котельные — «Веретье», «Поток» и «Полиграф» — не смогут полноценно начать сезон до завершения ремонта котлов. В ноябре из-за утечек на теплосетях в микрорайоне Веретье сформировали три дополнительные аварийные бригады.
В администрации напомнили, что порядок организации публичных мероприятий установлен федеральным законом №54-ФЗ. За нарушение порядка их проведения предусмотрена административная ответственность по ст. 20.2 КоАП РФ.