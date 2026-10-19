В Рыбинске без отопления остается 8% жилого фонда

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков сообщил, что отопление подано в 92% жилого фонда города. Все котельные работают, однако одна из них — «Веретье» — пока подает теплоноситель на сниженных параметрах. По информации «Яроблводоканала», на сетях сохраняются локальные дефекты.