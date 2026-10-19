В Рыбинске без отопления остается 8% жилого фонда
Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков сообщил, что отопление подано в 92% жилого фонда города. Все котельные работают, однако одна из них — «Веретье» — пока подает теплоноситель на сниженных параметрах. По информации «Яроблводоканала», на сетях сохраняются локальные дефекты.
На городских сетях аварийные работы ведет «Яроблводоканал», внутридомовые неполадки устраняют управляющие компании. По поручению губернатора Михаила Евраева в Рыбинск прибыла дополнительная техника, формируются дополнительные ремонтные бригады. В первую очередь тепло восстанавливают в многоквартирных домах с большим числом жителей и социальных объектов.
Проблемы с отоплением в Рыбинске сохраняются с начала отопительного сезона. В октябре для пусконаладочных работ приостанавливали котельные «Веретье» и «Бабушкина». Губернатор Михаил Евраев поручил увеличить число аварийных бригад и усилить работу коммунальных служб.