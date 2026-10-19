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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Ярославль

В Рыбинске без отопления остается 8% жилого фонда

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков сообщил, что отопление подано в 92% жилого фонда города. Все котельные работают, однако одна из них — «Веретье» — пока подает теплоноситель на сниженных параметрах. По информации «Яроблводоканала», на сетях сохраняются локальные дефекты.

Игорь Елисеев / Коммерсантъ

На городских сетях аварийные работы ведет «Яроблводоканал», внутридомовые неполадки устраняют управляющие компании. По поручению губернатора Михаила Евраева в Рыбинск прибыла дополнительная техника, формируются дополнительные ремонтные бригады. В первую очередь тепло восстанавливают в многоквартирных домах с большим числом жителей и социальных объектов.
Проблемы с отоплением в Рыбинске сохраняются с начала отопительного сезона. В октябре для пусконаладочных работ приостанавливали котельные «Веретье» и «Бабушкина». Губернатор Михаил Евраев поручил увеличить число аварийных бригад и усилить работу коммунальных служб.
Виктория Самко