В Рыбинске продолжают устранять аварии на теплосетях

Первыми в списке ремонтных адресов стали улица Солнечная, 15 и улица 9 Мая, 29. По словам главы города, за три-четыре дня дополнительные бригады планируют отремонтировать не менее восьми участков. Сейчас в Рыбинске работают около десяти аварийных бригад, с 10 ноября их число должно увеличиться до 12.