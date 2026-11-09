В Рыбинске продолжают устранять аварии на теплосетях
В Рыбинске сформировали три дополнительные аварийные бригады для устранения утечек на теплосетях. Они работают в микрорайоне Веретье, где продолжаются прорывы труб отопления, сообщил глава города Дмитрий Рудаков.
Первыми в списке ремонтных адресов стали улица Солнечная, 15 и улица 9 Мая, 29. По словам главы города, за три-четыре дня дополнительные бригады планируют отремонтировать не менее восьми участков. Сейчас в Рыбинске работают около десяти аварийных бригад, с 10 ноября их число должно увеличиться до 12.
«Моя задача — защищать жителей и добиваться от „Яроблводоканала“ выполнения своих обязанностей», — сообщил Дмитрий Рудаков.
Рудаков также сообщил, что муниципалитет выделил средства из городского бюджета в счет будущей оплаты отопления социальных объектов — школ, детских садов, спортивных школ и дворцов культуры. Полномочия по теплоснабжению переданы на областной уровень, работу на сетях ведет «Яроблводоканал».
Проблемы с отоплением в Рыбинске сохраняются с начала отопительного сезона. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», к 26 октября все многоквартирные дома города были технически подключены к теплу, однако около 4% домов в микрорайоне Веретье продолжали получать его по пониженным параметрам. Износ коммунальных сетей в городе, по данным властей, достигает 80%.