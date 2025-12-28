Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Богиня золотого века

Умерла Брижит Бардо

Скончалась Брижит Бардо — самая знаменитая французская киноактриса середины ХХ века. Она прожила 91 год, успев побывать всемирным секс-символом, героиней светских и политических скандалов, принципиальной затворницей и яростной защитницей животных. Брижит стала первым реальным женским прототипом для бюста Марианны — символа Французской Республики, украшающего ее официальные учреждения.

Актриса Брижит Бардо в 1962 году

Актриса Брижит Бардо в 1962 году

Фото: Getty Images

Актриса Брижит Бардо в 1962 году

Фото: Getty Images

Брижит Бардо ушла из жизни в Международный день кино, и это тоже символично. Ровно 130 лет назад во Франции состоялся первый киносеанс. Родина кинематографа зажгла множество кинозвезд, но в этом блистательном созвездии Б. Б. всех затмевает — прошлых, настоящих и будущих. С будущими, впрочем, не все так просто: звездная эпоха уходит в прошлое.

Уже полвека прошло с тех пор, как она бросила сниматься,— срок давности, покрывающий и славу, и преступления. Но забыть о себе человечеству не дала. Вдобавок сделала, кажется, все, чтобы испортить свой имидж убийственными политическими заявлениями (актрисе инкриминировали разжигание национальной розни), но это ей все равно не удалось.

Бардо осталась в памяти не хмурой морщинистой старухой и сторонницей ультраправого «Национального фронта», а прекрасной Афродитой, вышедшей из волн рыбацкого поселка Сен-Тропе.

Б. Б. открыл для кино ловец девичьих дарований Роже Вадим Племянников. Он же благословил ее — свою молодую жену — на сенсационный по тем временам акт раздевания на съемках фильма «И бог создал женщину...». Финалом любовной сцены героини с Жаном-Луи Трентиньяном стал их мимолетный роман. Очень скоро Бардо расходится с Вадимом и рожает сына от нового мужа — актера Жака Шарье, снимается с ним в комедии «Бабетта идет на войну». В действительности в армию призывают Жака, и он чуть не сходит с ума в казарме, где каждый хранит соблазнительный портрет Б. Б. и хочет обсудить с сослуживцем «национальный роман». Незадолго до этого подобный опыт на армейской службе пережил и Трентиньян.

Андрей Плахов о киножизни Марчелло Мастроянни и Брижит Бардо

Андрей Плахов о киножизни Марчелло Мастроянни и Брижит Бардо

В фильме Луи Маля «Частная жизнь» Бардо сыграла кинозвезду, гибнущую в результате бесцеремонного вторжения в ее privacy. Это было близко к реальности, Бардо на пике славы не могла выйти на балкон своего дома: ее немедленно начинали фотографировать с вертолета. Браки, романы, попытки самоубийства, брошенный сын, который, став взрослым, не желает знаться с матерью,— такой была реальность ее публичного существования.

Только удалившись от парижской суеты и окружив себя четвероногими друзьями, Бардо обрела подобие гармонии. По ее словам, «собака приносит нам боль, лишь когда умирает». Когда она и ее ровесница Софи Лорен отмечали юбилей, пресса забавлялась стычкой богинь экрана. Софи приняла участие в рекламе меховых изделий, а Брижит с присущей ей страстью защитницы животных сказала журналистам все, что об этом думает.

Она недаром посвятила себя защите животных.

Ее лишенный гламура эротизм не имел ничего общего с сексапилом Мэрилин Монро или той же Лорен. Феномен Бардо — «хищного молодого зверька» — породил философские эссе, но так и не был разгадан.

В послевоенном кино 1950-х его вписали в загадку молодого «поколения X». Именно в этом качестве ее использовал ветеран Анри-Жорж Клузо, сняв в картине «Истина» в роли молодой женщины, судимой за убийство своего любовника и совершающей суицид в тюрьме. Когда снимали сцену самоубийства, Бардо (хорошо знакомой с этой темой) стало плохо, и она попросила две таблетки аспирина. Клузо, чтобы добиться достоверности «умирания», дал вместо этого сильнейшее снотворное и чуть не отправил актрису на тот свет.

Конечно, Бардо должна была сняться и у лидера «новой волны» Жан-Люка Годара. Мужским лицом этого кинематографического движения стал Жан-Поль Бельмондо, на женскую вакансию претендовали многие, но продюсеры уже слепили в воображении тандем Годар—Бардо. Крутейший режиссер новой формации и мировая секс-бомба, под которую можно получить миллионный бюджет и прокат в Америке. Обоих пригласили для съемок фильма «Презрение» — о писателе, продающем свои идеалы, свой талант и фактически свою красавицу жену заправилам коммерческого кино. Как свойственно «новой волне», сюжеты жизни и кинематографа тесно переплетались.

Годар был в ярости, когда продюсеры Джозеф Левин и Карло Понти (муж Лорен) стали вмешиваться в процесс съемок: а ведь фильм был как раз о том, как кинематографический талант пасует перед акулами капитализма. Режиссера все же заставили снять кадр с обнаженной Брижит. Согласно апокрифу, Годар на съемочной площадке ходил перед Бардо на руках: за каждый пройденный им метр она соглашалась на сантиметр укоротить юбку.

Так последняя европейская звезда «золотой эпохи» кино стала культовой героиней «новой волны». Но та же самая «волна» смыла звездную пыль и культ Бардо вместе с ней.

В ту десятилетнюю пору триумфа она была эталоном и ролевой моделью. Девушки во всем мире копировали ее прически «бабетта» и «кислая капуста». На съемках фильма «Вива Мария» своей харизмой она задвигала на второй план куда более опытную и профессиональную Жанну Моро, к нескрываемой досаде последней. А юная Катрин Денев, очередная пассия Роже Вадима, пыталась копировать стиль и манеры Бардо — пока не нашла свой собственный. И с этого во французском кино началась совсем другая эпоха.

Андрей Плахов

«Я шлюха не больше и не меньше, чем любая другая женщина»

Брижит Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже в семье бизнесмена из Лотарингии Луи Бардо и Анны-Мари Мюсель. Под влиянием матери Бардо вместе с младшей сестрой Мари-Жанной (Мижану) с детства занималась танцами. Девушка даже поступила в Национальную Академию танца, где училась три года

Брижит Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже в семье бизнесмена из Лотарингии Луи Бардо и Анны-Мари Мюсель. Под влиянием матери Бардо вместе с младшей сестрой Мари-Жанной (Мижану) с детства занималась танцами. Девушка даже поступила в Национальную Академию танца, где училась три года

Фото: AP

В 1949 году пятнадцатилетняя Брижит Бардо участвовала в показе мод по приглашению знакомого матери; в этом же году снялась для журнала Jardin des Modes («Сад Моды»). В 1950 году Бардо появилась на обложке журнала Elle и была замечена начинающим режиссером Роже Вадимом &lt;br>Фотография Вальтера Карона «Брижит Бардо, танцующая на крышах Парижа» (1952 год)

В 1949 году пятнадцатилетняя Брижит Бардо участвовала в показе мод по приглашению знакомого матери; в этом же году снялась для журнала Jardin des Modes («Сад Моды»). В 1950 году Бардо появилась на обложке журнала Elle и была замечена начинающим режиссером Роже Вадимом
Фотография Вальтера Карона «Брижит Бардо, танцующая на крышах Парижа» (1952 год)

Фото: Коммерсантъ / Вальтер Корон  /  купить фото

В 1949 году снялась для обложки майского номера журнала Elle. За эту съемку она получила 50 фунтов стерлингов, а на подписях к фото были лишь ее инициалы B.B.

В 1949 году снялась для обложки майского номера журнала Elle. За эту съемку она получила 50 фунтов стерлингов, а на подписях к фото были лишь ее инициалы B.B.

Фото: Elle Archive

В возрасте 18 лет Брижит Бардо впервые снялась в кино в фильме «Нормандская дыра» (кадр на фото) и в тот же год вышла замуж за режиссера Роже Вадима. С 1952 по 1956 год молодая актриса снялась в 17 фильмах (в основном в лирических комедиях и мелодрамах), а также играла в театре в постановке пьесы «Приглашение в замок». В 1953 году Бардо посетила Каннский кинофестиваль и начала набирать популярность &lt;br>На фото: обложка журнала Elle с Брижит Бордо, 1950 год

В возрасте 18 лет Брижит Бардо впервые снялась в кино в фильме «Нормандская дыра» (кадр на фото) и в тот же год вышла замуж за режиссера Роже Вадима. С 1952 по 1956 год молодая актриса снялась в 17 фильмах (в основном в лирических комедиях и мелодрамах), а также играла в театре в постановке пьесы «Приглашение в замок». В 1953 году Бардо посетила Каннский кинофестиваль и начала набирать популярность
На фото: обложка журнала Elle с Брижит Бордо, 1950 год

Фото: Cite Films

Брижит Бардо работала с такими известными режиссерами, как Луи Маль, Жан-Люк Годар, Кристиан Жак. Она снялась в картинах «Бабетта идет на войну» (позднее станет популярной прическа «бабетта» как у героини Бардо в фильме), «Истина», «Презрение», «Вива Мария!», «Ромовый бульвар»

Брижит Бардо работала с такими известными режиссерами, как Луи Маль, Жан-Люк Годар, Кристиан Жак. Она снялась в картинах «Бабетта идет на войну» (позднее станет популярной прическа «бабетта» как у героини Бардо в фильме), «Истина», «Презрение», «Вива Мария!», «Ромовый бульвар»

Фото: AP

Всемирную известность Брижит Бардо принес фильм «И Бог создал женщину» (1956 год, кадр на фото) — режиссерский дебют Роже Вадима. Бардо сыграла главную роль — Жюльет Арди, мечущуюся между несколькими мужчинами. В консервативной Европе фильм шокировал зрителей: он получил массу негативных откликов и был осужден католической церковью из-за вызывающего поведения героини и сцен, в которых актриса появляется обнаженной и танцует на столе

Всемирную известность Брижит Бардо принес фильм «И Бог создал женщину» (1956 год, кадр на фото) — режиссерский дебют Роже Вадима. Бардо сыграла главную роль — Жюльет Арди, мечущуюся между несколькими мужчинами. В консервативной Европе фильм шокировал зрителей: он получил массу негативных откликов и был осужден католической церковью из-за вызывающего поведения героини и сцен, в которых актриса появляется обнаженной и танцует на столе

Фото: Cocinor

В 1960-е годы Брижит Бардо продолжала играть женщин-вамп. В 1963 году актриса могла стать главной (и единственной) героиней фильма начинающего режиссера Энди Уорхола в его «анти-фильме» «Спи» продолжительностью 321 минуту. Но роль была отдана любовнику режиссера Джону Джорно

В 1960-е годы Брижит Бардо продолжала играть женщин-вамп. В 1963 году актриса могла стать главной (и единственной) героиней фильма начинающего режиссера Энди Уорхола в его «анти-фильме» «Спи» продолжительностью 321 минуту. Но роль была отдана любовнику режиссера Джону Джорно

Фото: AP

«Если бы каждый из нас должен был убить собственными руками животное, которое пойдет в пищу, то миллионы стали бы вегетарианцами!» &lt;br>Известно, что однажды Брижит Бардо кастрировала соседского осла, когда, присматривая за ним, увидела, что он «пристает» к ее кобыле. В результате в 1989 году владелец осла подал на актрису в суд

«Если бы каждый из нас должен был убить собственными руками животное, которое пойдет в пищу, то миллионы стали бы вегетарианцами!»
Известно, что однажды Брижит Бардо кастрировала соседского осла, когда, присматривая за ним, увидела, что он «пристает» к ее кобыле. В результате в 1989 году владелец осла подал на актрису в суд

Фото: AP

В 1950-х—1960-х годах Брижит Бардо была для Европы таким же секс-символом, как Мэрилин Монро — для США &lt;br>На фото: кадр из фильма «Истина»

В 1950-х—1960-х годах Брижит Бардо была для Европы таким же секс-символом, как Мэрилин Монро — для США
На фото: кадр из фильма «Истина»

Фото: Cocinor

За свою карьеру в кино Брижит Бардо снялась в более чем 50 фильмах. Среди ее партнеров в кино — Ален Делон («Знаменитые любовные истории», «Три шага в бреду»), Жан Габен («В случае несчастья»), Шон Коннери («Шалако»), Жан Марэ («Будущие звезды», «Любовь в Версале»), Клаудия Кардинале («Нефтедобытчицы»), Анни Жирардо («Послушницы»), Марчелло Мастроянни («Частная жизнь»)

За свою карьеру в кино Брижит Бардо снялась в более чем 50 фильмах. Среди ее партнеров в кино — Ален Делон («Знаменитые любовные истории», «Три шага в бреду»), Жан Габен («В случае несчастья»), Шон Коннери («Шалако»), Жан Марэ («Будущие звезды», «Любовь в Версале»), Клаудия Кардинале («Нефтедобытчицы»), Анни Жирардо («Послушницы»), Марчелло Мастроянни («Частная жизнь»)

Фото: AP / Wehrle

В 1973 году, незадолго до своего сорокалетия, Брижит Бардо объявила о завершении кинематографической карьеры и посвятила свою жизнь борьбе за благополучие животных &lt;br>На фото: кадр из фильма «В случае несчастья»

В 1973 году, незадолго до своего сорокалетия, Брижит Бардо объявила о завершении кинематографической карьеры и посвятила свою жизнь борьбе за благополучие животных
На фото: кадр из фильма «В случае несчастья»

Фото: CEI Incom

В 1986 году Брижит Бардо открыла фонд своего имени для благополучия и защиты животных (англ. Brigitte Bardot Foundation for the Welfare and Protection of Animals). Актриса стала вегетарианкой и заработала 3 млн франков, продавая на аукционе драгоценности и личные вещи, чтобы поддержать свой фонд

В 1986 году Брижит Бардо открыла фонд своего имени для благополучия и защиты животных (англ. Brigitte Bardot Foundation for the Welfare and Protection of Animals). Актриса стала вегетарианкой и заработала 3 млн франков, продавая на аукционе драгоценности и личные вещи, чтобы поддержать свой фонд

Фото: AP / Walter Attenni

Известно, что Брижит Бардо была идеалом красоты для молодого Джона Леннона. Как символ 1950-х годов, имя актрисы упоминается во многих песнях, включая хиты групп The Who (It’s Not Enough) и Red Hot Chili Peppers (Warlocks), певцов Боба Дилана (I Shall Be Free) и Элтона Джона (I Think I’m Going To Kill Myself)

Известно, что Брижит Бардо была идеалом красоты для молодого Джона Леннона. Как символ 1950-х годов, имя актрисы упоминается во многих песнях, включая хиты групп The Who (It’s Not Enough) и Red Hot Chili Peppers (Warlocks), певцов Боба Дилана (I Shall Be Free) и Элтона Джона (I Think I’m Going To Kill Myself)

Фото: AP

Брижит Бардо была замужем четыре раза: за режиссером Роже Вадимом, актером Жаком Шарье, немецким миллионером Гунтером Заксом и политиком Бернаром д’Ормалем. В браке с Жаком Шарье в 1960 году актриса родила сына Николя (на фото). После их развода ребенок был отдан на воспитание в семью Шарье

Брижит Бардо была замужем четыре раза: за режиссером Роже Вадимом, актером Жаком Шарье, немецким миллионером Гунтером Заксом и политиком Бернаром д’Ормалем. В браке с Жаком Шарье в 1960 году актриса родила сына Николя (на фото). После их развода ребенок был отдан на воспитание в семью Шарье

Фото: AP

«Неужели вы думаете, что когда ночью лежишь в постели одна, то мысль о том, что тебя любит полмира, может тебя утешить? Полмира — это ничто» &lt;br>На фото: кадр из фильма «Презрение»

«Неужели вы думаете, что когда ночью лежишь в постели одна, то мысль о том, что тебя любит полмира, может тебя утешить? Полмира — это ничто»
На фото: кадр из фильма «Презрение»

Фото: Les Films Concordia

С 1990-х годов Брижит Бардо неоднократно выступала с критикой иммигрантов и ислама во Франции, гомосексуализма и межрасовых браков, в результате чего пять раз была осуждена «за разжигание межнациональной розни». Например, в 1997 году актрису оштрафовали за комментарии, выпущенные в газете «Le Figaro», а в 1998 осудили за заявление о растущем количестве мечетей во Франции. В 2008 году прокурор заявил, что устал предъявлять обвинения Брижит Бардо из-за расовой неприязни

С 1990-х годов Брижит Бардо неоднократно выступала с критикой иммигрантов и ислама во Франции, гомосексуализма и межрасовых браков, в результате чего пять раз была осуждена «за разжигание межнациональной розни». Например, в 1997 году актрису оштрафовали за комментарии, выпущенные в газете «Le Figaro», а в 1998 осудили за заявление о растущем количестве мечетей во Франции. В 2008 году прокурор заявил, что устал предъявлять обвинения Брижит Бардо из-за расовой неприязни

Фото: AP / Jacques Collet

Брижит Бардо поддерживала президента Шарля де Голля в 1960-х годах. Ее четвертый муж Бернар д’Ормаль был советником праворадикальной партии «Национальный Фронт». Вопреки распространенному мнению, что Бардо поддерживает программу политиков националистических взглядов, актриса всегда заявляла, что аполитична, и подчеркивала, что не состоит ни в какой политической партии &lt;br>На фото: с еврокомиссаром по защите окружающей среды Ставросом Димасом в 2006 году

Брижит Бардо поддерживала президента Шарля де Голля в 1960-х годах. Ее четвертый муж Бернар д’Ормаль был советником праворадикальной партии «Национальный Фронт». Вопреки распространенному мнению, что Бардо поддерживает программу политиков националистических взглядов, актриса всегда заявляла, что аполитична, и подчеркивала, что не состоит ни в какой политической партии
На фото: с еврокомиссаром по защите окружающей среды Ставросом Димасом в 2006 году

Фото: Reuters

«Я ни о чем в своей жизни не жалею. У зрелых женщин не может быть сожалений, потому что зрелость именно тогда и приходит, когда жизнь тебя уже всему научила» &lt;br>На вопрос корреспондента французской газеты Sud Ouest о том, как актриса будет праздновать 90-летний юбилей, Бардо ответила, что для нее все дни одинаковы, а также что хотела бы снова быть двадцатилетней

«Я ни о чем в своей жизни не жалею. У зрелых женщин не может быть сожалений, потому что зрелость именно тогда и приходит, когда жизнь тебя уже всему научила»
На вопрос корреспондента французской газеты Sud Ouest о том, как актриса будет праздновать 90-летний юбилей, Бардо ответила, что для нее все дни одинаковы, а также что хотела бы снова быть двадцатилетней

Фото: AP / Jacques Brinon

