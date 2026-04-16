Силуанов попросил больше «частного духа» в госкомпаниях за счет IPO и SPO

Российский Минфин заинтересован в том, чтобы частные доли в госкомпаниях были больше. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на Биржевом форуме Мосбиржи.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Чтобы в наших госкомпаниях было больше "частного духа", а соответственно, это заинтересованность в IPO, SPO»,— сказал глава ведомства.

Министр отметил, что уже в 2026 году у Минфина будут предложения по первичному размещению акций. По его словам, в ведомстве подготовили перечень госкомпаний, его уже представили правительству на согласование. «Все вспоминаем ДОМ.РФ как хорошее размещение»,— добавил господин Силуанов.

В конце 2025 года президент Владимир Путин поручил правительству подготовить программу первичных и вторичных размещений акций компаний с госучастием. В прошлом году в России прошли четыре сделки первичного размещения акций, положительную динамику с момента IPO к февралю 2026-го — Дом.РФ (рост на 29%) и ГК «Базис» (46%). В Банке России высказывали мнение, что IPO в России традиционно непривлекательны для инвесторов.