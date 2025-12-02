Путин поручил создать программу IPO и SPO госкомпаний

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить программу первичных и вторичных размещений акций компаний с госучастием.

Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Для долгосрочного развития не менее важно привлекать акционерный капитал»,— сказал глава государства на форуме ВТБ «Россия зовет!». Он отметил, что в этом году только три российские компании провели IPO.

По мнению господина Путина, у российского фондового рынка есть пространство для роста и новых размещений акций. «Нужны дополнительные усилия, чтобы повысить его капитализацию, чтобы потенциал фондового рынка был использован в интересах всей страны»,— добавил президент.

По оценкам Минфина, достичь увеличения капитализации фондового рынка России до 66% ВВП к 2030 году невозможно без выхода государственных компаний на биржу. 20 ноября ДОМ.РФ провел IPO на Мосбирже по цене 1750 руб. за акцию. Суммарный спрос на ценные бумаги госкомпании составил от 80 до 125 млрд руб.

