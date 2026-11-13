Воронежская кондитерская фабрика получила убыток 8 млн за девять месяцев

Себестоимость продаж увеличилась на 8,1% — с 4,28 млрд до 4,62 млрд руб. Валовая прибыль сократилась на 23,2% — с 470,4 млн до 361,1 млн руб. Коммерческие расходы выросли на 36,2% — с 195,2 млн до 266 млн руб., управленческие — на 8,8% — с 114,4 млн до 124,4 млн руб.