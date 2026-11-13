Воронежская кондитерская фабрика получила убыток 8 млн за девять месяцев
ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» (ВКФ, входит в холдинг «Объединенные кондитеры» группы «Гута» Юрия Гущина) по итогам девяти месяцев 2026 года получило убыток 8,1 млн руб. против чистой прибыли 143,9 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Выручка предприятия выросла на 5% — с 4,75 млрд до 4,99 млрд руб. Это следует из бухгалтерской отчетности компании.
Себестоимость продаж увеличилась на 8,1% — с 4,28 млрд до 4,62 млрд руб. Валовая прибыль сократилась на 23,2% — с 470,4 млн до 361,1 млн руб. Коммерческие расходы выросли на 36,2% — с 195,2 млн до 266 млн руб., управленческие — на 8,8% — с 114,4 млн до 124,4 млн руб.
За девять месяцев 2026 года предприятие получило убыток от продаж 29,3 млн руб. Чистая прибыль снизилась с 143,9 млн руб. за девять месяцев 2025 года до убытка 8,1 млн руб. в январе — сентябре 2026-го.
Себестоимость увеличилась на 8,1% — с 4,276 млрд до 4,624 млрд руб., коммерческие расходы — на 36,3% — с 195,2 млн до 266 млн руб., управленческие — на 8,8% — с 114,4 млн до 124,4 млн руб. Валовая прибыль сократилась на 23,2% — с 470,418 млн до 361,095 млн руб.
На 30 сентября 2026 года активы фабрики составили 4,08 млрд руб. против 5,42 млрд руб. на 31 декабря 2025 года (–24,8%). Краткосрочная дебиторская задолженность снизилась на 62,7% — с 3,29 млрд до 1,23 млрд руб., кредиторская — на 49,1% — с 2,72 млрд до 1,38 млрд руб.
В первом полугодии 2026 года выручка Воронежской кондитерской фабрики выросла на 18% — с 2,68 млрд до 3,17 млрд руб.