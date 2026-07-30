Воронежская кондитерская фабрика за год сократила убыток в восемь раз

Выручка ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» (ВКФ, входит в холдинг «Объединенные кондитеры» группы «Гута» Юрия Гущина) в первом полугодии 2026 года выросла на 18% к аналогичному периоду 2025-го: с 2,68 млрд до 3,17 млрд руб. Убыток сократился в восемь раз: с 81,9 млн до 10,1 млн руб. Это следует из финансовой отчетности компании, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Себестоимость продаж к 1 июля составила 3 млрд руб. против 2,6 млрд руб. годом ранее (+12,9%). Убыток от продаж сократился в 7,7 раза: со 127,7 млн до 16,5 млн руб.

Дебиторская задолженность снизилась на 22,2%: с 3,3 млрд руб. на конец 2025 года до 2,6 млрд руб. по итогам первого полугодия 2026-го. Кредиторская задолженность за тот же период уменьшилась с 2,7 млрд до 2,4 млрд руб. (на 10,6%).

По итогам 2025 года ВКФ вышла из убытка с чистой прибылью в 41,2 млн руб. Годом ранее она сработала в минус с результатом в 60,6 млн руб. При этом по итогам 2025-го фабрика продолжила политику невыплаты дивидендов акционерам.

О финансовых итогах 2025 года воронежской кондитерской фабрики из национализированного холдинга KDV — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова