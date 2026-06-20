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Эксцентричный создатель массового автомобиля

9 фактов о Генри Форде

16 июня 1903 года — 123 года назад — американский изобретатель и предприниматель Генри Форд создал Ford Motor Company. Тем самым он заложил основу современного массового производства с конвейерами и стандартизацией, а также выпустил первый массовый автомобиль и сделал свой родной Детройт синонимом американской автопромышленности. Образ Форда не столь однозначен — СМИ того времени называли его «промышленным фашистом» и сравнивали с Муссолини.

Форд родился на ферме в окрестностях Детройта и сделал этот город автомобильной столицей США

Форд родился на ферме в окрестностях Детройта и сделал этот город автомобильной столицей США

Фото: Ford Motor Company. Photographic Department

Форд родился на ферме в окрестностях Детройта и сделал этот город автомобильной столицей США

Фото: Ford Motor Company. Photographic Department

Текст: Яна Рождественская

Автомобилист с фермы

Генри Форд родился 30 июля 1863 года на ферме в штате Мичиган, в окрестностях Детройта. Вся его жизнь будет связана с этими местами: впоследствии в городе Дирборн по соседству с фермой своих родителей — сейчас это пригород Детройта — он построит свой первый автомобильный завод.

Отец будущего промышленника Уильям Форд переехал в Америку из Ирландии, а мать, Мэри Форд, родилась в Мичигане в семье иммигрантов из Бельгии. Генри был старшим из шести детей. Он окончил восемь классов сельской школы — и больше никогда систематически не учился. Уже в школьные годы Генри больше интересовался механикой, чем сельским хозяйством: он чинил часы всем друзьям и соседям. Хоть отец и надеялся, что старший сын унаследует семейную ферму.

Начинающий изобретатель

Уже в 16 лет Форд устроился учеником в механическую мастерскую James F. Flower & Brothers в Детройте. В последующие годы он работал механиком на разных заводах, а когда на некоторое время вернулся на отцовскую ферму, самостоятельно собирал в сарае двигатели для простейших тракторов и другой деревенской техники.

Вскоре Форд заинтересовался и автомобилями — тогда это была новинка. Считается, что первый их них был построен в 1886 году немецким изобретателем Карлом Бенцем. А первым настоящим автомобилем Форда считается созданный им в 1896 году квадроцикл Ford Quadricycle.

К тому времени Генри уже сделал неплохую карьеру, став старшим инженером в Edison Illuminating Company of Detroit — местном филиале корпорации изобретателя Томаса Эдисона. В том же году Форд познакомился и с самим Эдисоном, которому понравились его эксперименты с автомобилями. Впоследствии они стали хорошими друзьями.

Свой первый автомобиль — Ford Quadricycle — Форд построил в 1896 году

Свой первый автомобиль — Ford Quadricycle — Форд построил в 1896 году

Фото: Spooner & Wells, Inc

Свой первый автомобиль — Ford Quadricycle — Форд построил в 1896 году

Фото: Spooner & Wells, Inc

Стартапер

К началу 1900-х Форд помимо Ford Quadricycle построил еще несколько прототипов автомобилей. Как и многие конструкторы того времени, он сам участвовал в гонках. Несколько раз пытался создать собственный бизнес, но поначалу не слишком успешно.

Наконец 16 июня 1903 года Форд учредил ту самую Ford Motor Company, которая его прославит. Тогда автомобили все еще оставались необычной диковинкой, а еще они были очень дороги. Именно эту проблему и хотел решить Форд.

Во что обошлась слава Генри Форду

Уже в 1903 году его компания выпустила первый автомобиль — Ford Model A. Это была открытая двух- или четырехместная легкая коляска с двигателем. За ней последовали Model B, C, F, K и несколько еще — компания продавала не больше пары тысяч машин в год. Со столь небольшим производством в первые годы Ford оставался лишь одним из сотен, как сказали бы сейчас, стартапов, выходивших на активно развивающийся автомобильный рынок,— большинство из них быстро прогорели.

Первым автомобилем Ford Motor стал Ford Model A

Первым автомобилем Ford Motor стал Ford Model A

Фото: Douglas Wilkinson / Ford Archives

Первым автомобилем Ford Motor стал Ford Model A

Фото: Douglas Wilkinson / Ford Archives

Автомобиль для народа

Настоящий прорыв произошел в 1908 году, когда Форд выпустил Ford Model T — первый автомобиль в мире, ставший массовым. Его производили почти 20 лет — до 1927-го, и за этот период их было продано более 15 млн. Этот рекорд Ford Model T по массовости будет побит только Volkswagen Beetle в 1972 году. В какой-то момент около 60% всех автомобилей в США были именно Ford Model T. Эта машина также заняла первое место в рейтинге «Автомобилей века», выпущенном журналом Forbes в 1999 году — машины для него отбирали несколько сот независимых экспертов и журналистов.

Большинство машин в 1908 году стоили от $1 тыс. до $3 тыс. Форду удалось создать такую, которая продавалась сначала по $825, а к 1920-м — по $290. Для сравнения: средняя годовая зарплата промышленного рабочего в 1908 году составляла $496, а в начале 1920-х превышала $1 тыс.

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Благодаря невысокой первоначально и каждый год снижавшейся цене Ford Model T стал если и не народным автомобилем, то популярной машиной для среднего класса. Многие современники и исследователи отмечали, что он сочетал в себе дешевизну, простоту и прочность, хотя критики говорят, что чрезмерный комфорт и удобство в управлении в этом списке преимуществ не значились.

Ford Model T распространялся и по миру — в те годы Ford открыла заводы во многих странах, включая Великобританию, Францию, Германию, Аргентину и Японию. Последующие модели компании в некотором виде пришли и в СССР: в 1929 году с Ford заключили договор о технической помощи при строительстве Горьковского автомобильного завода.

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Именно Ford Model T принес Форду славу

Именно Ford Model T принес Форду славу

Фото: T. W. Kines / U.S. National Archives

Этот автомобиль стал самым массовым в мире на несколько десятилетий

Этот автомобиль стал самым массовым в мире на несколько десятилетий

Фото: ModelTMitch

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Именно Ford Model T принес Форду славу

Фото: T. W. Kines / U.S. National Archives

Этот автомобиль стал самым массовым в мире на несколько десятилетий

Фото: ModelTMitch

Фордизм как примета времени

Удешевление автомобиля стало важнейшей задачей для Форда. Например, для этого Ford Model T некоторое время красили только в черный цвет. Форду даже приписывают фразу: «Покупатель может получить автомобиль любого цвета при условии, что этот цвет черный».

Более существенное снижение цены требовало революционных для своего времени технологий. В 1910 году открылся огромный завод компании в пригороде Детройта Хайленд-Парке. Именно там в 1913 году заработал первый фордовский конвейер. Как и в случае с автомобилем, Форд не изобрел конвейер как устройство, но сделал поточное производство по-настоящему массовым и эффективным.

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Впоследствии эту систему организации производства и труда назовут «фордизмом». На заводах Форда все было выстроено так, чтобы все процессы выполнялись как можно быстрее и с как можно меньшими издержками. Непрерывное конвейерное производство сочеталось с крайней стандартизацией всех деталей и с сильным разделением труда, при котором каждый отвечал за небольшой участок работы. Много внимания уделялось и организации процессов — они выстраивались так, чтобы никто не совершал лишних действий, а все станки были размещены в цехе максимально рационально.

Исследователи отмечают, что Форд «навязал конвейерную систему» сначала остальным автопроизводителям, ведь иначе они не могли конкурировать с ним, а затем и другим отраслям промышленности. Нельзя сказать, что об этом думал только Форд: научная организация труда (НОТ) и в целом была лозунгом эпохи. В те же годы американский инженер Фредерик Тейлор развивал свой метод «тейлоризм», а в 1920-е НОТ было в моде и в СССР.

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В 1910 году Форд открыл огромный завод Хайленд-Парке (Детройт)

В 1910 году Форд открыл огромный завод Хайленд-Парке (Детройт)

Фото: U. S. National Archives

Именно там Форд впервые применил конвейер, который станет основной «фордизма»

Именно там Форд впервые применил конвейер, который станет основной «фордизма»

Фото: Phil Britton / Nic Haygarth

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В 1910 году Форд открыл огромный завод Хайленд-Парке (Детройт)

Фото: U. S. National Archives

Именно там Форд впервые применил конвейер, который станет основной «фордизма»

Фото: Phil Britton / Nic Haygarth

Борьба за чистку зубов и против мух

Большое внимание Форд уделял оплате труда и условиям работы. Его сотрудники уже в 1914 году получали по $5 в день — вдвое больше, чем средний рабочий. В 1926-м на заводах Форда перешли на восьмичасовой рабочий день при пятидневной рабочей неделе — вместо обычной для того времени шестидневной. Кроме того, он охотно нанимал на свои заводы людей с ограниченными возможностями, в том числе слепых или потерявших ногу или руку, если они подходили для выполнения тех или иных операций на конвейере.

Проводя такую политику, Форд хотел, с одной стороны, иметь возможность нанимать и удерживать у себя на заводах лучших рабочих. А с другой — мечтал не только о массовом производстве своих автомобилей, но и о массовом спросе на них: ведь если у рабочих будет хорошая зарплата, они сами будут покупать машины Ford.

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У этих условий была и обратная сторона, причем не только в смысле жесткой дисциплины на рабочем месте и монотонности труда на конвейере. Форд хотел контролировать все аспекты жизни своих сотрудников. В компании был специальный Социологический отдел, разрабатывавший требования и к работе, и к частной жизни сотрудников. Эти нормы описывались как «один из величайших, если не величайший, индустриально-социологический план, когда-либо предпринятый во благо человечества».

В 1915 году Ford выпустила брошюру «Полезные советы и рекомендации для сотрудников». Среди рекомендаций в ней были следующие: чистить зубы, выращивать овощи на огороде, не пускать мух в дом, разумно вести семейный бюджет. Были там и советы по воспитанию детей. Иммигрантам из других стран также рекомендовали «американизироваться» — для них проводились курсы, на которых учили не только английскому языку, но и правильному — американскому — образу жизни.

Не стоит думать, что это были просто рекомендации: компания следила за соблюдением норм. В дома регулярно (и внезапно) приходили специальные инспекторы, проверяя, как рабочие ведут хозяйство, чисто ли у них, на что они тратят зарплату и не пьянствуют ли. И только те, кого не поймали на нарушении правил, могли зарабатывать те самые $5 в день.

Для своих рабочих Форд разработал правила, регулировавшие все аспекты их частной жизни

Для своих рабочих Форд разработал правила, регулировавшие все аспекты их частной жизни

Фото: The Henry Ford museum

Для своих рабочих Форд разработал правила, регулировавшие все аспекты их частной жизни

Фото: The Henry Ford museum

Герой Гитлера

Неудивительно, что автор «величайшего индустриально-социологического плана» в какой-то момент решил пойти и в политику. Во время Первой мировой войны Форд стоял на пацифистских позициях, а в 1915 году даже снарядил так называемый «Корабль мира» в Европу с дипломатической миссией. Он хотел примирить воюющие стороны, что, правда, не увенчалось успехом. В 1918-м Форд баллотировался в Сенат от штата Мичиган, но проиграл выборы.

Намного более скандальной частью политических взглядов Форда был его антисемитизм. Причем экстраординарный даже для своего времени — некоторые вспоминали, что без упоминания евреев не обходился ни один разговор с бизнесменом.

В 1918 году Форд купил местную газеты The Dearborn Independent и сделал ее настоящим рупором антисемитизма. Он неоднократно заявлял, что «еврейский интернационализм» подрывает традиционные американские ценности, и верил в мировой еврейский заговор. Осуждал джаз и даже бейсбол, потому что их, по его мнению, придумали или поддерживали евреи. Пишут, что он даже запрещал использовать в автомобилях Ford латунь, считая ее «еврейским металлом».

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В 1920-е Форд опубликовал «Протоколы сионских мудрецов» и выпустил серию книг «Международное еврейство». Неудивительно, что автопромышленнику симпатизировали нацисты и лично Адольф Гитлер. В «Майн Капмф» он положительно упомянул имя американского бизнесмена, а Генрих Гиммлер называл его «одним из ценнейших, важнейших и остроумнейших наших бойцов». Позже многие нацисты вспоминали, что книги, опубликованные Фордом в начале 1920-х, оказали на них большое влияние.

Уже к концу 1920-х, после нескольких судов и бойкотов продукции Ford из-за антисемитизма Форда, он стал дистанцироваться от подобных взглядов, закрыл The Dearborn Independent и в частных беседах выражал сожаление по поводу своих прежних убеждений.

Тем не менее в 1938 году Форду вручили одну из высоких наград Третьего рейха — орден Заслуг германского орла. А завод Ford в Кельне включают в число предприятий, которые, работая в нацистской Германии, использовали принудительный труд.

Кстати, с началом Второй мировой Форд также призывал, чтобы США не вступали в нее. А когда Америка все же начала воевать, Форд немедленно предложил выпускать вооружения для американской армии на своих предприятиях.

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Ford Motor построила несколько огромных заводов в Детройте

Ford Motor построила несколько огромных заводов в Детройте

Фото: US National Archives

Заводы Ford определяли облик Дирборна и всего Детройта. Фотография 1973 года

Заводы Ford определяли облик Дирборна и всего Детройта. Фотография 1973 года

Фото: Joe Clark / US National Archives

В годы упадка Детройта цеха завода Хайленд-Парке также пришли в запустение, но это было через многие годы после смерти Форда

В годы упадка Детройта цеха завода Хайленд-Парке также пришли в запустение, но это было через многие годы после смерти Форда

Фото: Andrew Jameson

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Ford Motor построила несколько огромных заводов в Детройте

Фото: US National Archives

Заводы Ford определяли облик Дирборна и всего Детройта. Фотография 1973 года

Фото: Joe Clark / US National Archives

В годы упадка Детройта цеха завода Хайленд-Парке также пришли в запустение, но это было через многие годы после смерти Форда

Фото: Andrew Jameson

«Промышленный фашист»

Антисемитские и расистские взгляды Форда, а также действовавшие на его заводах правила часто вызывали осуждение. И еще его активно критиковали за агрессивную борьбу с профсоюзами.

Форд всегда был категорически против создания профсоюзов на своих заводах. Он называл их «худшим, что когда-либо происходило на Земле». Для борьбы с профсоюзами в Ford наняли бывшего моряка и боксера Гарри Беннетта — возглавляемый им отдел запугивал, а иногда и прямо избивал недовольных рабочих. В итоге Ford стал последним из крупных американских автопроизводителей, где был организован профсоюз — только в 1941 году.

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По свидетельствам современников, сам Форд был весьма специфическим руководителем. The New York Times называла Ford «крупнейшей частной квазивоенной организацией» в мире, а Форда — «Муссолини из Хайленд-Парка» и «промышленным фашистом». Основатель журнала Forbes Берти Чарльз Форбс также писал, что не знал ни одного руководителя, который был бы столь же авторитарен, как Форд.

Так что многие видели в бизнесмене олицетворение всего худшего, что только может породить современное общество. Неудивительно, что в описанном в романе «О дивный новый мир» английского писателя Олдоса Хаксли антиутопическом обществе Форд возведен в ранг божества, а новое летоисчисление называется Эрой Т и отсчитывается с момента появления Ford Model T.

Штаб-квартира Ford до сих пор находится в Дирборне

Штаб-квартира Ford до сих пор находится в Дирборне

Фото: 42-BRT

Штаб-квартира Ford до сих пор находится в Дирборне

Фото: 42-BRT

Эксцентрик и новатор

В течение всей жизни Форд интересовался новинками техники. Во время Первой мировой он создал компанию по производству самолетов. Хотя столь же известной, как автомобильная, она не стала, в 1920-е Ford Airplane Company производила довольно массовый пассажирский самолет Ford Trimotor — он был рассчитан на восемь-девять пассажиров, и его в те годы использовали многие американские авиакомпании.

Что-нибудь изобретал Форд всю жизнь — на его имя было зарегистрировано более 160 патентов. Например, в 1941 году он представил прототип автомобиля из пластика на основе сои. Сою Форд в целом считал чудо-продуктом, подходящим и для еды, и для производства машин.

Странных представлений о жизни у Форда было немало. Например, он считал, что нельзя есть до 13 часов, а также был убежден, что вареный картофель и апельсины вредны. А еще гордился тем, что никогда не получал систематического образования, кроме школьного, и не читал книг, так как они его запутывают.

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Форд построил в Диборне музей под открытым небом Гринфилд Виллидж

Форд построил в Диборне музей под открытым небом Гринфилд Виллидж

Фото: shwalamazula / wikimedia

Хотя историки выступали с критикой, сам Форд считал, что отлично воссоздал классический американский городок

Хотя историки выступали с критикой, сам Форд считал, что отлично воссоздал классический американский городок

Фото: ajay_suresh

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Форд построил в Диборне музей под открытым небом Гринфилд Виллидж

Фото: shwalamazula / wikimedia

Хотя историки выступали с критикой, сам Форд считал, что отлично воссоздал классический американский городок

Фото: ajay_suresh

В 1920-е Форд построил в Диборне Гринфилд Виллидж — музей под открытым небом, воссоздающий классический американский городок. Правда, историки считали, что этот проект скорее воспроизводит расхожие стереотипы, чем какой-то конкретный период истории США или место. Но Форд презирал и историков, считая, что те ничего не понимают в своей науке. Форд и в целом старался поощрять то, что считал настоящей американской культурой: в основном это был простой деревенский образ жизни времен его детства и молодости. Например, устраивал вечера с полькой, кадрилью и гавотом.

Умер Форд почти там же, где родился и провел значительную часть жизни,— в Дирборне. Это произошло 7 апреля 1947 году, ему было 83 года. Компанию унаследовал его внук Генри Форд II, а остальное состояние перешло благотворительному Фонду Форда.

Фотогалерея

Теперь без «Фокусов»

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На фото: портрет Генри Форда на линии сборки автомобилей Ford Focus завода Ford во Всеволожске

На фото: портрет Генри Форда на линии сборки автомобилей Ford Focus завода Ford во Всеволожске

Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев  /  купить фото

До сих пор неизвестно, когда в России появился первый автомобиль марки Ford, но первое официальное представление марки состоялось на Первой международной автомобильной выставке в Петербурге в мае 1907 года. На стенде можно увидеть Ford Model N — предшественника знаменитой Model T. На фото он в центре композиции, однако в глаза бросается вывеска Mercedes и логотип представителя марки — товарищества «Политехник», благодаря циркулю и угольнику больше похожий на символ масонской ложи

До сих пор неизвестно, когда в России появился первый автомобиль марки Ford, но первое официальное представление марки состоялось на Первой международной автомобильной выставке в Петербурге в мае 1907 года. На стенде можно увидеть Ford Model N — предшественника знаменитой Model T. На фото он в центре композиции, однако в глаза бросается вывеска Mercedes и логотип представителя марки — товарищества «Политехник», благодаря циркулю и угольнику больше похожий на символ масонской ложи

Фото: РГАКФД

Однако идея простого и практичного автомобиля отклика у российских покупателей тогда не нашла. Если в Америке Ford Model T мог позволить себе любой рабочий завода, то в России «Форд» стоимостью в две с лишним тысячи рублей считался не средством передвижения, а дорогой игрушкой, на которую «Жестянка Лиззи» совсем не походила. Для сравнения, месячный заработок наемного шофера составлял от 50 до 70 рублей в месяц

Однако идея простого и практичного автомобиля отклика у российских покупателей тогда не нашла. Если в Америке Ford Model T мог позволить себе любой рабочий завода, то в России «Форд» стоимостью в две с лишним тысячи рублей считался не средством передвижения, а дорогой игрушкой, на которую «Жестянка Лиззи» совсем не походила. Для сравнения, месячный заработок наемного шофера составлял от 50 до 70 рублей в месяц

Фото: РГАКФД

Соревновались «Форды» и в многочисленных автомобильных пробегах, проводившихся в царской России. В 1910 году они проехали «по бездорожью и разгильдяйству» от Петербурга до Киева и вернулись обратно в столицу через Москву, а в 1911 году проделали путь от Петербурга до Севастополя

Соревновались «Форды» и в многочисленных автомобильных пробегах, проводившихся в царской России. В 1910 году они проехали «по бездорожью и разгильдяйству» от Петербурга до Киева и вернулись обратно в столицу через Москву, а в 1911 году проделали путь от Петербурга до Севастополя

Фото: РГАКФД

Интерес к продукции Генри Форда проявляли и в Русской Императорской армии. Летом 1912 года на пробеге легковых автомобилей Военного ведомства можно было увидеть даже небольшой фургон на базе Ford Model T

Интерес к продукции Генри Форда проявляли и в Русской Императорской армии. Летом 1912 года на пробеге легковых автомобилей Военного ведомства можно было увидеть даже небольшой фургон на базе Ford Model T

Фото: РГАКФД

Первая мировая война не обошлась без «Жестянки Лиззи», в том числе и на наших фронтах. Генералы на автомобилях Ford, конечно, не ездили, но во многих автомобильных и авиационных частях они были. Но большая часть «Фордов» служила в санитарных отрядах

Первая мировая война не обошлась без «Жестянки Лиззи», в том числе и на наших фронтах. Генералы на автомобилях Ford, конечно, не ездили, но во многих автомобильных и авиационных частях они были. Но большая часть «Фордов» служила в санитарных отрядах

Фото: РГАКФД

Сегодня это может показаться странным, но книга «классово-чуждого элемента» Генри Форда «Моя жизнь. Мои достижения» не раз издавалась в СССР. Впервые это произошло в 1924 году. В эпоху первых пятилеток ее даже рекомендовали для прочтения управленцам в качестве пособия по улучшению организации труда

Сегодня это может показаться странным, но книга «классово-чуждого элемента» Генри Форда «Моя жизнь. Мои достижения» не раз издавалась в СССР. Впервые это произошло в 1924 году. В эпоху первых пятилеток ее даже рекомендовали для прочтения управленцам в качестве пособия по улучшению организации труда

Фото: РГАКФД

Побывавший в 1925 году в США Владимир Маяковский по свежим впечатлениям написал такие строки: «Много ль человеку&amp;#8196;(даже Форду) надо? Форд — в мильонах фордов, сам же Форд — в аршин. Мистер Форд, для вашего, для высохшего зада разве мало двух просторнейших машин?»

Побывавший в 1925 году в США Владимир Маяковский по свежим впечатлениям написал такие строки: «Много ль человеку (даже Форду) надо? Форд — в мильонах фордов, сам же Форд — в аршин. Мистер Форд, для вашего, для высохшего зада разве мало двух просторнейших машин?»

Фото: РГАКФД

В том же 1925 году Советский Союз заказал у Ford Motor Company 12 тысяч тракторов Fordson. На предложение построить у нас завод по выпуску тракторов Генри Форд не решился, тем более, что к тому моменту на ленинградском заводе «Красный Путиловец» выпуск советских «Фордзонов» уже наладили без лицензии

В том же 1925 году Советский Союз заказал у Ford Motor Company 12 тысяч тракторов Fordson. На предложение построить у нас завод по выпуску тракторов Генри Форд не решился, тем более, что к тому моменту на ленинградском заводе «Красный Путиловец» выпуск советских «Фордзонов» уже наладили без лицензии

Фото: РГАКФД

Однако спустя несколько лет компания Ford все же решила организовать в СССР автомобильное производство. Началось все со сборки машин. На фото — новенький Ford Model A выезжает из ворот Московского автосборочного завода КИМ. Именно на этом заводе впоследствии производили «Москвичи»

Однако спустя несколько лет компания Ford все же решила организовать в СССР автомобильное производство. Началось все со сборки машин. На фото — новенький Ford Model A выезжает из ворот Московского автосборочного завода КИМ. Именно на этом заводе впоследствии производили «Москвичи»

Фото: РГАКФД

Но главное достижение сотрудничества Советского Союза с компанией Ford — это, конечно же, предприятие в Нижнем Новгороде

Но главное достижение сотрудничества Советского Союза с компанией Ford — это, конечно же, предприятие в Нижнем Новгороде

Фото: РГАКФД

Помимо легковых автомобилей ГАЗ-А здесь производили грузовики ГАЗ-АА — аналоги Ford Model A и Ford Model AA, соответственно

Помимо легковых автомобилей ГАЗ-А здесь производили грузовики ГАЗ-АА — аналоги Ford Model A и Ford Model AA, соответственно

Фото: РГАКФД

В первые годы даже эмблема ГАЗа стилистически напоминала знаменитый логотип компании Ford

В первые годы даже эмблема ГАЗа стилистически напоминала знаменитый логотип компании Ford

Фото: РГАКФД

Не будет преувеличением сказать, что «обрусевшие форды» стали в СССР главными автомобилями индустриализации и коллективизации. В ходу было выражение «фордизация СССР»

Не будет преувеличением сказать, что «обрусевшие форды» стали в СССР главными автомобилями индустриализации и коллективизации. В ходу было выражение «фордизация СССР»

Фото: РГАКФД

Несмотря на свою капиталистическую сущность, Генри Форд открыто выступал в поддержку государства рабочих и крестьян. Так, в 1930 году в интервью журналу Nations’ Business он сказал: «…в России начинаются строительные работы. Неважно, какая теория скрывается за конкретными делами. Судить нужно по результатам. Я считаю своим долгом помогать любой нации, которая собирается жить собственным трудом, чтобы стать экономически независимой»

Несмотря на свою капиталистическую сущность, Генри Форд открыто выступал в поддержку государства рабочих и крестьян. Так, в 1930 году в интервью журналу Nations’ Business он сказал: «…в России начинаются строительные работы. Неважно, какая теория скрывается за конкретными делами. Судить нужно по результатам. Я считаю своим долгом помогать любой нации, которая собирается жить собственным трудом, чтобы стать экономически независимой»

Фото: FORD

В середине 30-х Горьковский автозавод считался крупнейшим автопредприятием в Европе. Он был рассчитан на производство 140 тысяч машин в год. После ГАЗ-А на конвейер встал ГАЗ-M1 — легковой автомобиль, прозванный в народе «Эмка». Модели создавалась на основе Ford Model B

В середине 30-х Горьковский автозавод считался крупнейшим автопредприятием в Европе. Он был рассчитан на производство 140 тысяч машин в год. После ГАЗ-А на конвейер встал ГАЗ-M1 — легковой автомобиль, прозванный в народе «Эмка». Модели создавалась на основе Ford Model B

Фото: РГАКФД

В конце 30-х годов на ГАЗе испытали необычный седан Ford V8 — автомобиль был снабжен передним ведущим мостом. Такую опцию для легковых моделей предлагала фирма Marmon-Herrington, но в Горьком пошли дальше и создали первый в мире серийный полноприводный седан, считающийся сегодня праотцом класса SUV

В конце 30-х годов на ГАЗе испытали необычный седан Ford V8 — автомобиль был снабжен передним ведущим мостом. Такую опцию для легковых моделей предлагала фирма Marmon-Herrington, но в Горьком пошли дальше и создали первый в мире серийный полноприводный седан, считающийся сегодня праотцом класса SUV

Фото: РГАКФД

Самый харизматичный военный внедорожник, поставлявшийся Советскому Союзу в годы Великой Отечественной войны — это, конечно, Willys MB. Но не все «Виллисы» были сделаны на заводе Willys-Overland Motors — по ленд-лизу к нам приходили лицензионные копии, именовавшиеся Ford GPW

Самый харизматичный военный внедорожник, поставлявшийся Советскому Союзу в годы Великой Отечественной войны — это, конечно, Willys MB. Но не все «Виллисы» были сделаны на заводе Willys-Overland Motors — по ленд-лизу к нам приходили лицензионные копии, именовавшиеся Ford GPW

Фото: РГАКФД

Кроме внедорожников, по ленд-лизу поставлялись грузовики Ford G8Т, а также амфибии Ford GPA, ставшие первыми автомобилями такого класса в Красной армии. Фордовские афмибии использовались в разведке и при наведении переправ через реки. После войны конструкцию амфибии скопировали на ГАЗе и выпускали для Советской армии

Кроме внедорожников, по ленд-лизу поставлялись грузовики Ford G8Т, а также амфибии Ford GPA, ставшие первыми автомобилями такого класса в Красной армии. Фордовские афмибии использовались в разведке и при наведении переправ через реки. После войны конструкцию амфибии скопировали на ГАЗе и выпускали для Советской армии

Фото: РГАКФД

Новой серьезной встречей советского человека с продукцией компании Ford можно считать американскую выставку в московском парке Сокольники, прошедшую в 1959 году. На фото: Ford Thunderbird

Новой серьезной встречей советского человека с продукцией компании Ford можно считать американскую выставку в московском парке Сокольники, прошедшую в 1959 году. На фото: Ford Thunderbird

Фото: РГАКФД

Генри Форд-младший в 1970 году прилетал в Москву с визитом. Как писала New York Times, целью поездки было сотрудничество с СССР в строительстве нового большого завода грузовиков. Однако история не получила продолжения. Есть и еще одна легенда, связанная с этим визитом. Якобы, заокеанский промышленник хотел купить у нас лицензию на выпуск в США микроавтобуса ЗИЛ-118 «Юность». Но американцу отказали

Генри Форд-младший в 1970 году прилетал в Москву с визитом. Как писала New York Times, целью поездки было сотрудничество с СССР в строительстве нового большого завода грузовиков. Однако история не получила продолжения. Есть и еще одна легенда, связанная с этим визитом. Якобы, заокеанский промышленник хотел купить у нас лицензию на выпуск в США микроавтобуса ЗИЛ-118 «Юность». Но американцу отказали

Фото: РГАКФД

В 1999 году Ford Motor Company подписала инвестиционные соглашения с Министерством экономики РФ и Правительством Ленинградской области о строительстве автомобильного завода полного цикла в городе Всеволожске. Запуск производства Ford Focus состоялся в 2002 году. Это было первое автосборочное предприятие в нашей стране, полностью принадлежавшее иностранному капиталу. На фото: один из цехов в день открытия завода, 2002 год

В 1999 году Ford Motor Company подписала инвестиционные соглашения с Министерством экономики РФ и Правительством Ленинградской области о строительстве автомобильного завода полного цикла в городе Всеволожске. Запуск производства Ford Focus состоялся в 2002 году. Это было первое автосборочное предприятие в нашей стране, полностью принадлежавшее иностранному капиталу. На фото: один из цехов в день открытия завода, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов  /  купить фото

В апреле 2006 года на заводе Ford во Всеволожске состоялась торжественная церемония сдачи с конвейера 100.000 автомобиля Ford Focus

В апреле 2006 года на заводе Ford во Всеволожске состоялась торжественная церемония сдачи с конвейера 100.000 автомобиля Ford Focus

Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев  /  купить фото

Компания продавала в России не только собираемый тут Focus, но и друге свои актуальные модели Ford. Привозили к нам и концепты. На фото: Ford Losis на Московском международном автомобильном салоне в 2006 году

Компания продавала в России не только собираемый тут Focus, но и друге свои актуальные модели Ford. Привозили к нам и концепты. На фото: Ford Losis на Московском международном автомобильном салоне в 2006 году

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

В октябре 2007 года компания отметила столетие своего пребывания в России, в честь чего прошло празднование в Манеже Кадетского корпуса. На фото: управляющий директор и президент Ford в России Найджел Брэкенбери выступает на мероприятии

В октябре 2007 года компания отметила столетие своего пребывания в России, в честь чего прошло празднование в Манеже Кадетского корпуса. На фото: управляющий директор и президент Ford в России Найджел Брэкенбери выступает на мероприятии

Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев  /  купить фото

Работу завода во Всеволожске часто сотрясали забастовки трудового коллектива. Первый трудовой спор начался осенью 2005 года. Тогда рабочие требовали 30-процентной прибавки к зарплате и проводили часовые и недельные «Итальянские забастовки», отказываясь от работы в сверхурочные часы. В результате руководство завода подняло им зарплату на 14,25 процентов. Однако позже трудовые споры доходили и до остановки конвейера. На фото: лидер профсоюза завода «Форд мотор компани» Алексей Этманов (справа) во время встречи лидера КПРФ Геннадия Зюганова (второй слева) с профсоюзным активом завода

Работу завода во Всеволожске часто сотрясали забастовки трудового коллектива. Первый трудовой спор начался осенью 2005 года. Тогда рабочие требовали 30-процентной прибавки к зарплате и проводили часовые и недельные «Итальянские забастовки», отказываясь от работы в сверхурочные часы. В результате руководство завода подняло им зарплату на 14,25 процентов. Однако позже трудовые споры доходили и до остановки конвейера. На фото: лидер профсоюза завода «Форд мотор компани» Алексей Этманов (справа) во время встречи лидера КПРФ Геннадия Зюганова (второй слева) с профсоюзным активом завода

Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев  /  купить фото

Были и другие протесты. Символическую акцию по уничтожению одного из автомобилей марки Ford провел Союз православных хоругвеносцев у памятника Кириллу и Мефодию на Славянской пощади в Москве 4 ноября 2007 года. Скандал возник после отказа руководства завода пропустить на свою территорию дьякона Андрея Кураева в церковном одеянии, отказ был мотивирован тем, что на заводе работают приверженцы различных религий. Участники символического уничтожения автомобиля Ford призывали, как писали тогда в «Фонтанка.ру», «&quot;объявить бойкот обнаглевшей американской автомобильной фирме&quot;, которая, по их мнению, учит &quot;«аборигенов» из России правилам «толерантности» и оскорбляет духовный сан и звание священнослужителя Русской Православной Церкви&quot;»

Были и другие протесты. Символическую акцию по уничтожению одного из автомобилей марки Ford провел Союз православных хоругвеносцев у памятника Кириллу и Мефодию на Славянской пощади в Москве 4 ноября 2007 года. Скандал возник после отказа руководства завода пропустить на свою территорию дьякона Андрея Кураева в церковном одеянии, отказ был мотивирован тем, что на заводе работают приверженцы различных религий. Участники символического уничтожения автомобиля Ford призывали, как писали тогда в «Фонтанка.ру», «"объявить бойкот обнаглевшей американской автомобильной фирме", которая, по их мнению, учит "«аборигенов» из России правилам «толерантности» и оскорбляет духовный сан и звание священнослужителя Русской Православной Церкви"»

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Тулин  /  купить фото

С властями же проблем не возникало. На фото: губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков (слева) и вице-президент по производству Ford Джим Тетро во время презентации автомобиля Ford Focus третьего поколения на заводе Ford во Всеволожске, февраль 2008 года

С властями же проблем не возникало. На фото: губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков (слева) и вице-президент по производству Ford Джим Тетро во время презентации автомобиля Ford Focus третьего поколения на заводе Ford во Всеволожске, февраль 2008 года

Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев  /  купить фото

Президент и исполнительный директор компании Ford of Europe Джон Флеминг посетил открытие Московского международного автомобильного салона, который прошел в Москве в августе 2008 года

Президент и исполнительный директор компании Ford of Europe Джон Флеминг посетил открытие Московского международного автомобильного салона, который прошел в Москве в августе 2008 года

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

В течение почти десяти лет Ford Focus возглавлял рейтинг самых продаваемых иномарок в РФ. Сегодня, когда модель уже не производят во Всеволожске, этот автомобиль продолжает фигурировать в десятке самых востребованных в стране автомобилей с пробегом. На фото: стенд марки Ford на Московском международном автосалоне в 2010 году

В течение почти десяти лет Ford Focus возглавлял рейтинг самых продаваемых иномарок в РФ. Сегодня, когда модель уже не производят во Всеволожске, этот автомобиль продолжает фигурировать в десятке самых востребованных в стране автомобилей с пробегом. На фото: стенд марки Ford на Московском международном автосалоне в 2010 году

Фото: Коммерсантъ / Николай Королев  /  купить фото

В феврале 2011 года было объявлено о создании Ford Sollers — совместном предприятии Ford и российской компании Sollers. На фото: слева направо: председатель совета директоров, исполнительный директор Ford of Europe Стивен Одел, председатель правительства России Владимир Путин, генеральный директор ОАО «Соллерс» Вадим Швецов и председатель Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» Владимир Дмитриев на церемонии подписания соглашения о создании совместного предприятия между «Форд мотор компании» и «Соллерс», которая прошла в Московском государственном университете путей сообщения

В феврале 2011 года было объявлено о создании Ford Sollers — совместном предприятии Ford и российской компании Sollers. На фото: слева направо: председатель совета директоров, исполнительный директор Ford of Europe Стивен Одел, председатель правительства России Владимир Путин, генеральный директор ОАО «Соллерс» Вадим Швецов и председатель Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» Владимир Дмитриев на церемонии подписания соглашения о создании совместного предприятия между «Форд мотор компании» и «Соллерс», которая прошла в Московском государственном университете путей сообщения

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

СП Ford Sollers выпускал во Всеволожске Mondeo и Focus, в Елабуге — Transit, Kuga, Explorer, Galaxy и C-Max, в Набережных Челнах — Ecosport и Fiesta. Кроме того, в сентябре 2015 года Ford Sollers запустил в Елабуге первый в России завод по производству двигателей иностранного бренда. На фото: завод по производству двигателей СП Ford Sollers

СП Ford Sollers выпускал во Всеволожске Mondeo и Focus, в Елабуге — Transit, Kuga, Explorer, Galaxy и C-Max, в Набережных Челнах — Ecosport и Fiesta. Кроме того, в сентябре 2015 года Ford Sollers запустил в Елабуге первый в России завод по производству двигателей иностранного бренда. На фото: завод по производству двигателей СП Ford Sollers

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Исполнительный директор компании Ford Motors Марк Филдс (слева) и генеральный директор компании Sollers Вадим Швецов (справа) во время презентации кроссовера Ford EcoSport

Исполнительный директор компании Ford Motors Марк Филдс (слева) и генеральный директор компании Sollers Вадим Швецов (справа) во время презентации кроссовера Ford EcoSport

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель правительства России Дмитрий Медведев (второй слева) во время рабочей поездки в Набережные Челны посетил завод «Форд Соллерс — Набережные Челны» вместе с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым (второй справа) и генеральным директором «Соллерс» Вадимом Швецовым (справа), 2014 год

Председатель правительства России Дмитрий Медведев (второй слева) во время рабочей поездки в Набережные Челны посетил завод «Форд Соллерс — Набережные Челны» вместе с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым (второй справа) и генеральным директором «Соллерс» Вадимом Швецовым (справа), 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Однако из-за спада продаж Ford объявил в марте 2019 года о решении прекратить производство в России легковых автомобилей

Однако из-за спада продаж Ford объявил в марте 2019 года о решении прекратить производство в России легковых автомобилей

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Завод во Всеволожске был официально закрыт 20 июня 2019 года, за три недели до своего 17-летия. К сентябрю 2019 года его законсервировали и уволили последних сотрудников. На фото: участники митинга рабочих завода, которые пытались добиться компенсаций за увольнение по европейской схеме компании Ford с выплатой зарплаты за два года

Завод во Всеволожске был официально закрыт 20 июня 2019 года, за три недели до своего 17-летия. К сентябрю 2019 года его законсервировали и уволили последних сотрудников. На фото: участники митинга рабочих завода, которые пытались добиться компенсаций за увольнение по европейской схеме компании Ford с выплатой зарплаты за два года

Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок  /  купить фото

В октябре 2022 года компания Ford Motor Company объявила, что финализировала сделку по выходу из СП «Форд Соллерс». В Ford пояснили, что продажа следует за полным прекращением всех операций в России, включая производство, поставку комплектующих, IT и другую поддержку. Это произошло еще 2 марта, когда компания заявила о «немедленной» приостановке работы

В октябре 2022 года компания Ford Motor Company объявила, что финализировала сделку по выходу из СП «Форд Соллерс». В Ford пояснили, что продажа следует за полным прекращением всех операций в России, включая производство, поставку комплектующих, IT и другую поддержку. Это произошло еще 2 марта, когда компания заявила о «немедленной» приостановке работы

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Как утверждают бывшие сотрудники Ford Sollers, служебную почту c доменом ford.com им отключили практически сразу после начала военной операции на Украине

Как утверждают бывшие сотрудники Ford Sollers, служебную почту c доменом ford.com им отключили практически сразу после начала военной операции на Украине

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг  /  купить фото

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На фото: портрет Генри Форда на линии сборки автомобилей Ford Focus завода Ford во Всеволожске

Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев  /  купить фото

До сих пор неизвестно, когда в России появился первый автомобиль марки Ford, но первое официальное представление марки состоялось на Первой международной автомобильной выставке в Петербурге в мае 1907 года. На стенде можно увидеть Ford Model N — предшественника знаменитой Model T. На фото он в центре композиции, однако в глаза бросается вывеска Mercedes и логотип представителя марки — товарищества «Политехник», благодаря циркулю и угольнику больше похожий на символ масонской ложи

Фото: РГАКФД

Однако идея простого и практичного автомобиля отклика у российских покупателей тогда не нашла. Если в Америке Ford Model T мог позволить себе любой рабочий завода, то в России «Форд» стоимостью в две с лишним тысячи рублей считался не средством передвижения, а дорогой игрушкой, на которую «Жестянка Лиззи» совсем не походила. Для сравнения, месячный заработок наемного шофера составлял от 50 до 70 рублей в месяц

Фото: РГАКФД

Соревновались «Форды» и в многочисленных автомобильных пробегах, проводившихся в царской России. В 1910 году они проехали «по бездорожью и разгильдяйству» от Петербурга до Киева и вернулись обратно в столицу через Москву, а в 1911 году проделали путь от Петербурга до Севастополя

Фото: РГАКФД

Интерес к продукции Генри Форда проявляли и в Русской Императорской армии. Летом 1912 года на пробеге легковых автомобилей Военного ведомства можно было увидеть даже небольшой фургон на базе Ford Model T

Фото: РГАКФД

Первая мировая война не обошлась без «Жестянки Лиззи», в том числе и на наших фронтах. Генералы на автомобилях Ford, конечно, не ездили, но во многих автомобильных и авиационных частях они были. Но большая часть «Фордов» служила в санитарных отрядах

Фото: РГАКФД

Сегодня это может показаться странным, но книга «классово-чуждого элемента» Генри Форда «Моя жизнь. Мои достижения» не раз издавалась в СССР. Впервые это произошло в 1924 году. В эпоху первых пятилеток ее даже рекомендовали для прочтения управленцам в качестве пособия по улучшению организации труда

Фото: РГАКФД

Побывавший в 1925 году в США Владимир Маяковский по свежим впечатлениям написал такие строки: «Много ль человеку (даже Форду) надо? Форд — в мильонах фордов, сам же Форд — в аршин. Мистер Форд, для вашего, для высохшего зада разве мало двух просторнейших машин?»

Фото: РГАКФД

В том же 1925 году Советский Союз заказал у Ford Motor Company 12 тысяч тракторов Fordson. На предложение построить у нас завод по выпуску тракторов Генри Форд не решился, тем более, что к тому моменту на ленинградском заводе «Красный Путиловец» выпуск советских «Фордзонов» уже наладили без лицензии

Фото: РГАКФД

Однако спустя несколько лет компания Ford все же решила организовать в СССР автомобильное производство. Началось все со сборки машин. На фото — новенький Ford Model A выезжает из ворот Московского автосборочного завода КИМ. Именно на этом заводе впоследствии производили «Москвичи»

Фото: РГАКФД

Но главное достижение сотрудничества Советского Союза с компанией Ford — это, конечно же, предприятие в Нижнем Новгороде

Фото: РГАКФД

Помимо легковых автомобилей ГАЗ-А здесь производили грузовики ГАЗ-АА — аналоги Ford Model A и Ford Model AA, соответственно

Фото: РГАКФД

В первые годы даже эмблема ГАЗа стилистически напоминала знаменитый логотип компании Ford

Фото: РГАКФД

Не будет преувеличением сказать, что «обрусевшие форды» стали в СССР главными автомобилями индустриализации и коллективизации. В ходу было выражение «фордизация СССР»

Фото: РГАКФД

Несмотря на свою капиталистическую сущность, Генри Форд открыто выступал в поддержку государства рабочих и крестьян. Так, в 1930 году в интервью журналу Nations’ Business он сказал: «…в России начинаются строительные работы. Неважно, какая теория скрывается за конкретными делами. Судить нужно по результатам. Я считаю своим долгом помогать любой нации, которая собирается жить собственным трудом, чтобы стать экономически независимой»

Фото: FORD

В середине 30-х Горьковский автозавод считался крупнейшим автопредприятием в Европе. Он был рассчитан на производство 140 тысяч машин в год. После ГАЗ-А на конвейер встал ГАЗ-M1 — легковой автомобиль, прозванный в народе «Эмка». Модели создавалась на основе Ford Model B

Фото: РГАКФД

В конце 30-х годов на ГАЗе испытали необычный седан Ford V8 — автомобиль был снабжен передним ведущим мостом. Такую опцию для легковых моделей предлагала фирма Marmon-Herrington, но в Горьком пошли дальше и создали первый в мире серийный полноприводный седан, считающийся сегодня праотцом класса SUV

Фото: РГАКФД

Самый харизматичный военный внедорожник, поставлявшийся Советскому Союзу в годы Великой Отечественной войны — это, конечно, Willys MB. Но не все «Виллисы» были сделаны на заводе Willys-Overland Motors — по ленд-лизу к нам приходили лицензионные копии, именовавшиеся Ford GPW

Фото: РГАКФД

Кроме внедорожников, по ленд-лизу поставлялись грузовики Ford G8Т, а также амфибии Ford GPA, ставшие первыми автомобилями такого класса в Красной армии. Фордовские афмибии использовались в разведке и при наведении переправ через реки. После войны конструкцию амфибии скопировали на ГАЗе и выпускали для Советской армии

Фото: РГАКФД

Новой серьезной встречей советского человека с продукцией компании Ford можно считать американскую выставку в московском парке Сокольники, прошедшую в 1959 году. На фото: Ford Thunderbird

Фото: РГАКФД

Генри Форд-младший в 1970 году прилетал в Москву с визитом. Как писала New York Times, целью поездки было сотрудничество с СССР в строительстве нового большого завода грузовиков. Однако история не получила продолжения. Есть и еще одна легенда, связанная с этим визитом. Якобы, заокеанский промышленник хотел купить у нас лицензию на выпуск в США микроавтобуса ЗИЛ-118 «Юность». Но американцу отказали

Фото: РГАКФД

В 1999 году Ford Motor Company подписала инвестиционные соглашения с Министерством экономики РФ и Правительством Ленинградской области о строительстве автомобильного завода полного цикла в городе Всеволожске. Запуск производства Ford Focus состоялся в 2002 году. Это было первое автосборочное предприятие в нашей стране, полностью принадлежавшее иностранному капиталу. На фото: один из цехов в день открытия завода, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов  /  купить фото

В апреле 2006 года на заводе Ford во Всеволожске состоялась торжественная церемония сдачи с конвейера 100.000 автомобиля Ford Focus

Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев  /  купить фото

Компания продавала в России не только собираемый тут Focus, но и друге свои актуальные модели Ford. Привозили к нам и концепты. На фото: Ford Losis на Московском международном автомобильном салоне в 2006 году

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

В октябре 2007 года компания отметила столетие своего пребывания в России, в честь чего прошло празднование в Манеже Кадетского корпуса. На фото: управляющий директор и президент Ford в России Найджел Брэкенбери выступает на мероприятии

Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев  /  купить фото

Работу завода во Всеволожске часто сотрясали забастовки трудового коллектива. Первый трудовой спор начался осенью 2005 года. Тогда рабочие требовали 30-процентной прибавки к зарплате и проводили часовые и недельные «Итальянские забастовки», отказываясь от работы в сверхурочные часы. В результате руководство завода подняло им зарплату на 14,25 процентов. Однако позже трудовые споры доходили и до остановки конвейера. На фото: лидер профсоюза завода «Форд мотор компани» Алексей Этманов (справа) во время встречи лидера КПРФ Геннадия Зюганова (второй слева) с профсоюзным активом завода

Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев  /  купить фото

Были и другие протесты. Символическую акцию по уничтожению одного из автомобилей марки Ford провел Союз православных хоругвеносцев у памятника Кириллу и Мефодию на Славянской пощади в Москве 4 ноября 2007 года. Скандал возник после отказа руководства завода пропустить на свою территорию дьякона Андрея Кураева в церковном одеянии, отказ был мотивирован тем, что на заводе работают приверженцы различных религий. Участники символического уничтожения автомобиля Ford призывали, как писали тогда в «Фонтанка.ру», «"объявить бойкот обнаглевшей американской автомобильной фирме", которая, по их мнению, учит "«аборигенов» из России правилам «толерантности» и оскорбляет духовный сан и звание священнослужителя Русской Православной Церкви"»

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Тулин  /  купить фото

С властями же проблем не возникало. На фото: губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков (слева) и вице-президент по производству Ford Джим Тетро во время презентации автомобиля Ford Focus третьего поколения на заводе Ford во Всеволожске, февраль 2008 года

Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев  /  купить фото

Президент и исполнительный директор компании Ford of Europe Джон Флеминг посетил открытие Московского международного автомобильного салона, который прошел в Москве в августе 2008 года

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

В течение почти десяти лет Ford Focus возглавлял рейтинг самых продаваемых иномарок в РФ. Сегодня, когда модель уже не производят во Всеволожске, этот автомобиль продолжает фигурировать в десятке самых востребованных в стране автомобилей с пробегом. На фото: стенд марки Ford на Московском международном автосалоне в 2010 году

Фото: Коммерсантъ / Николай Королев  /  купить фото

В феврале 2011 года было объявлено о создании Ford Sollers — совместном предприятии Ford и российской компании Sollers. На фото: слева направо: председатель совета директоров, исполнительный директор Ford of Europe Стивен Одел, председатель правительства России Владимир Путин, генеральный директор ОАО «Соллерс» Вадим Швецов и председатель Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» Владимир Дмитриев на церемонии подписания соглашения о создании совместного предприятия между «Форд мотор компании» и «Соллерс», которая прошла в Московском государственном университете путей сообщения

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

СП Ford Sollers выпускал во Всеволожске Mondeo и Focus, в Елабуге — Transit, Kuga, Explorer, Galaxy и C-Max, в Набережных Челнах — Ecosport и Fiesta. Кроме того, в сентябре 2015 года Ford Sollers запустил в Елабуге первый в России завод по производству двигателей иностранного бренда. На фото: завод по производству двигателей СП Ford Sollers

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Исполнительный директор компании Ford Motors Марк Филдс (слева) и генеральный директор компании Sollers Вадим Швецов (справа) во время презентации кроссовера Ford EcoSport

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель правительства России Дмитрий Медведев (второй слева) во время рабочей поездки в Набережные Челны посетил завод «Форд Соллерс — Набережные Челны» вместе с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым (второй справа) и генеральным директором «Соллерс» Вадимом Швецовым (справа), 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Однако из-за спада продаж Ford объявил в марте 2019 года о решении прекратить производство в России легковых автомобилей

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Завод во Всеволожске был официально закрыт 20 июня 2019 года, за три недели до своего 17-летия. К сентябрю 2019 года его законсервировали и уволили последних сотрудников. На фото: участники митинга рабочих завода, которые пытались добиться компенсаций за увольнение по европейской схеме компании Ford с выплатой зарплаты за два года

Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок  /  купить фото

В октябре 2022 года компания Ford Motor Company объявила, что финализировала сделку по выходу из СП «Форд Соллерс». В Ford пояснили, что продажа следует за полным прекращением всех операций в России, включая производство, поставку комплектующих, IT и другую поддержку. Это произошло еще 2 марта, когда компания заявила о «немедленной» приостановке работы

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Как утверждают бывшие сотрудники Ford Sollers, служебную почту c доменом ford.com им отключили практически сразу после начала военной операции на Украине

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг  /  купить фото

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